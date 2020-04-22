Sözcü yazarı Çölaşan: 23 Nisan oturumuna iktidarın stepnesi Bahçeli gelecek mi?
"Oturuma CHP ve İyi Parti'nin bütün milletvekilleri de tam kadro oturuma katılmalı"
22 Nisan 2020 08:25
Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. yılını kutlayacağı 23 Nisan'daki özel oturuma başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere CHP ve İyi Parti'nin tüm milletvekillerinin katılması gerektiği görüşünü savundu.
Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmayacağı duyurulan 23 Nisan Özel Oturumu'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılıp katılmayacağını sordu.
Çölaşan, "Meclis'te o gün çok önemli konuşmalar yapılmalı, Türkiye'nin nerelere sürüklendiği milletimize açık ve net bir biçimde anlatılmalıdır.Doğrusunu isterseniz şimdiden merak ediyorum…AKP iktidarının stepnesi olan MHP ve Devlet Bey acaba 23 Nisan oturumunda Meclis'e gelecekler midir?" düşüncesini dile getirdi.
Çölaşan, "Bunları yazdıkça ve anlatmaya çalıştıkça inanın sinir sistemim bozuluyor. Ne demek yaa hem de 100. yıldönümünde bir ulusal bayramı sokağa çıkma yasağı kapsamına almak, ne demektir bu? Karar günler öncesinden alınmıştı, herkes biliyordu ama kafalarda yine de bir 'acaba' sorusu vardı" ifadesini kullandı.