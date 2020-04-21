TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 23 Nisan Özel Oturumu'na gelmemesini ben önerdim

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bu sene 100. yılını kutlayacak olan Meclis'te düzenlenecek 23 Nisan Özel Oturumu'na Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmemesini kendisinin önerdiğini söyledi. Şentop, Meclis Başkanı olarak değil kendisinin, hiç kimsenin milletvekillerini Meclis’ten gelmekten engelleyemeyeceğini, isteyen liderin ve vekilin 23 Nisan’a gelmesinin kendi takdiri olduğunu dile getirdi.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin'e değerlendirmelerde bulunan Şentop, "Peki, Sayın Cumhurbaşkanı katılmayacağını söyledi mi size? Malum, TBMM’nin 100’üncü yılı önemli ve toplumun büyük bir kesiminde bu konuda hassasiyet var." sorusuna, "Aslında Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben bu konuyu açtım, takdir sizindir, diye." yanıtını verdi.

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Şentop, "Cumhurbaşkanının 23 Nisan Özel Oturumlarına katılması adeti öteden beri olan bir şey değil. 23 Nisan günü TBMM’nin toplanması geleneği de 1983’te başlamış. Daha önce yok, TBMM’de özel gündemli toplantı yapılmıyor. O dönemde Kenan Evren cumhurbaşkanı olarak 3 kez katılmış, 1988 yılı dahil katılmamış. Merhum Turgut Özal, Merhum Süleyman Demirel hiç katılmamış, Sayın Ahmet Necdet Sezer de ilk kez 2003 yılında katılmış, daha önce 2001 ve 2002’de katılmamış. Sonra Sayın Abdullah Gül ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılmışlar. Meclis’imizin 100’üncü yıldönümü çok önemli, uzun süredir hazırlık yapıyorduk, ama karşı karşıya olduğumuz yüzlerce yıldır görülmeyen şiddette, dünyayı saran bir salgın hastalık. Önerilen tedbirlere uygun bir şekilde, sağlıklı bir şekilde toplantının gerçekleştirilmesi önemli." dedi.

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Şentop, hafta sonu HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya ile yaptığı mülakatta, Cumrhurbaşkanı Erdoğan'ın oturuma katılmayacağını açıklamıştı. Şentop, “Parlamentodaki törene siyasi partilerimizin genel başkanları da katılmazsa iyi olur” diyen Şentop, "“Zor bir dönemden geçtik, Allah'a çok şükür milletvekillerimiz arasında hiç Covid-19 vakasına rastlanmadı. 23 Nisan özel oturumunu da az katılımla yaparsak riski genişletmemiş oluruz. O nedenle siyasi parti genel başkanlarımız gelmezse, milletvekillerimizin katılımı da düşük kalır. Eğer gelirlerse ister istemez yükseliyor. Amacımız milletvekillerimizi korumak ama bir diğer açıdan da topluma vereceğimiz görüntü önemli. Bunu başaracağız...” demişti.