Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’deki 100. yıl özel oturumuna katılmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin 100. yılının kutlanacağı 23 Nisan özel oturumuna katılmayacağını belirtti. Şentop, "Parlamentodaki törene siyasi partilerimizin genel başkanları da katılmazsa iyi olur" dedi.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya açıklamalarda bulunan Şentop, “Maalesef normal bir tören ve oturum ile yetinmek zorunda kalacağız.Normal bir oturum yapmak durumunda kaldık. Salgının bu denli yüksek olduğu bir süreçte oturumun da az katılımla olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’deki özel oturuma bu kez katılmayacağını da açıklayan Şentop, kutlama resepsiyonunun da Eylül ayına ötelendiğini anımsattı.

“Parlamentodaki törene siyasi partilerimizin genel başkanları da katılmazsa iyi olur” diyen Şentop, "“Zor bir dönemden geçtik, Allah'a çok şükür milletvekillerimiz arasında hiç Covid-19 vakasına rastlanmadı. 23 Nisan özel oturumunu da az katılımla yaparsak riski genişletmemiş oluruz. O nedenle siyasi parti genel başkanlarımız gelmezse, milletvekillerimizin katılımı da düşük kalır. Eğer gelirlerse ister istemez yükseliyor. Amacımız milletvekillerimizi korumak ama bir diğer açıdan da topluma vereceğimiz görüntü önemli. Bunu başaracağız...” ifadesini kullandı.

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