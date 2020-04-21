Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanı Şentop'a 23 Nisan tepkisi: Ben o gün Gazi Meclis’te olacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Bayramı’nda TBMM’de sade bir tören yapılmasını isteyen ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderlerin törene katılmaması çağrısında bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u eleştirdi. Ülkelerin tarihinde 100. yılların özel günler olduğuna ve özel törenler yapıldığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Ben o gün Gazi Meclis’te olacağım ve diğer liderlerin de o gün Meclis’te olmaları için çağrıda bulunuyorum” dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Erdoğan'ın TBMM'nin 100. yılının kutlanacağı 23 Nisan özel oturumuna katılmayacağını belirtmiş, "Parlamentodaki törene siyasi partilerimizin genel başkanları da katılmazsa iyi olur" demişti.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, Meclis’in 23 Nisan nedeniyle sınırlı ve sadece bir törenle yetinmesinin kendi tarihine de saygısızlık olduğunu dile getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “23 Nisan töreni meclisin tarihine yakışır şekilde olmalı ve tüm liderler de o gün o çatı altında bulunmalı. Ben o gün mecliste olacağım. Diğer liderler gelmezse de kendi bilecekleri iş” şeklinde konuştu.

"Paralel devleti erbabı bilir"

CHP’li belediyelerin yardım kampanyalarının durdurulmasını, sahra hastanelerinin mühürlenmesini ve bedava ekmek dağıtımının yasaklanmasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, bu kampanyaların “paralel devlet yapılanması” olarak yorumlanmasına ise şu yorumu yaptı:

"Belediyelerimiz ekmek, gıda kolisi dağıtarak ya da sahra hastanesi açarak hangi kılcal damarlara sızmış olabilirler acaba. Paralel yapıyı en iyi bilen bizzat o yapının mensupları ile onlara ne istedilerse veren AKP hükümetleridir. Biz o işin erbabı değiliz.”