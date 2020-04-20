Abdulkadir Selvi: Erdoğan Meclis özel oturumuna katılmayacak, canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak

Hürriyet gazetesi Abdulkadir Selvi, TBMM'nin 100. yılına özel oturumuna Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmayacağını ve canlı yayında İstiklal Marşı okuyacağını yazdı.

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Selvi, "23 Nisan 2020’de saat tam 21.00’da çok özel bir an yaşanacak. Meclis’in yüzüncü yaşına özel olarak o an televizyonlar canlı yayına geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam saat 21.00’de İstiklal Marşı’nı okuyacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da aynı anda Meclis bahçesinden İstiklal Marşı’nı okuyacak." bilgisini paylaştı.

Selvi, "Meclis Başkanı Şentop, '23 Nisan günü saat 21.00’de evlerimizden, balkonlarımızdan İstiklal Marşı’nı okuyalım' diye bir çağrıda bulunmuştu. Şentop, çağrısına farklı siyasi görüşlerden, partilerden gelen destekten dolayı memnun. Koronavirüs ortaya çıktığında sağlıkçılarımıza destek vermek için akşamları saat 21.00’de onları alkışlamıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sağlıkçıları alkışlamak suretiyle bu etkinliğe güçlü bir destek vermişti. Meclis Başkanı Şentop, 'Cumhurbaşkanımızla da görüştüm, Cumhurbaşkanımız da katılacak' dedi." ifadesini kullandı.

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