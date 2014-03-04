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Dünya

Sosyal medya Yanukoviç'i kalp krizinden öldürdü

Rusya'ya sığınan devrik Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in kalp krizinden öldüğü iddiası sosyal medyada yankı buldu. İddiayla ilgili resmi bir açıklama ise yapılmadı

04 Mart 2014 16:07

Ukrayna’nın kaçak ve devrik Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in Rusya’da bulunduğu Rostov-na-Donu şehri hastanesinde gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, sansasyonel iddiayı gece saatlerinde Ukrayna’daki insan hakları savunucusu Mihail Lebed, Facebook hesabı üzerinden duyurdu. İddia sosyal medyada bir anda yayıldı.

Rusya’nın Rostov şehrinden yakın arkadaşı bir doktorun kendisini telefonla aradığını söyleyen Lebed, “3 Mart gecesi 23:00 civarında Viktor Yanukoviç kalp krizi teşhisiyle Rostov şehir hastanesine getirmişler. Bir saat kadar süren müdahaleye rağmen hasta hayatını kaybetmiş” dedi.

Yanukoviç’in kalp krizinden hayatını kaybettiğine dair Rus tarafından bir açıklama yapılmadı.

 

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