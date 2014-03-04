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Dünya

NATO Ukrayna gündemi ile toplanacak

NATO üyeleri, Polonya'nın talebi üzerine yarın olağanüstü toplanacak

04 Mart 2014 00:44

NATO üyeleri, Polonya'nın talebi üzerine yarın olağanüstü toplanarak Ukrayna'daki gelişmelerin ittifakın güvenliğini tehdit edip etmediğini görüşecek.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, yaptığı yazılı açıklamada, Polonya'nın NATO anlaşmasının toplu savunmayı öngören 4'üncü maddesinin işletilmesini talep etmesi nedeniyle olağanüstü toplantı kararı alındığını bildirdi.

Rasmussen, açıklamasında, "Ukrayna içindeki ve çevresindeki gelişmeler müttefik komşu ülkelere tehdit oluşturmaktadır ve Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliği ve istikrarını doğrudan ve ciddi şekilde etkilemektedir" ifadesine yer verdi.

NATO'yu kuran 1949 tarihli Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi, üye ülkelerden herhangi birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiği görüşüne sahip olması halinde tüm üyelerin birlikte istişare yapmasını öngörüyor.

Antlaşmanın toplu savunmayı içeren ve NATO tarihinde sadece 11 Eylül saldırılarının ardından işletilen 5'inci maddesi ise herhangi bir üyeye silahlı saldırıya tüm İttifak'a yapılmış gibi ortak cevap verilmesini düzenliyor.

 

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