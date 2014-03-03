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Çankaya Köşkü'nde 'Ukrayna-Kırım' zirvesi

Görüşmede olası bir savaş durumunda ne gibi önlemler alınabileceğine dair bir çok senaryo ele alındı

03 Mart 2014 23:58

Rusya ile Ukrayna’yı savaşın eşiğine getiren Kırım’daki gelişmeleresebebiyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye’nin resmi tutumunun Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunmasından yana olması gerektiğini vurgulayarak, olası bir savaş durumunda ne gibi önlemler alınabileceğine dair bir çok senaryo ele alındı.

Ukrayna yönetiminin iddia ettiği ancak Moskova yönetiminin daha sonra yalanladığı “Rusya’nın askerlerini Kırım’dan çekmesi için Ukrayna’ya 12 saat süre verdiğinin” öne sürüldüğü saatlerde Çankaya Köşkü’nde “Ukrayna-Kırım Zirvesi” yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün daveti üzerine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun katılımıyla gerçekleşen toplantı yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmede Davutoğlu, hafta sonunda Kiev’de yeni yönetim, Kırım Tatarları ve Yanukoviç yanlılarıyla yaptığı temaslar ile 9 ayrı Batılı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri  hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Davutoğlu, Türkiye’nin resmi tutumunun Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunmasından yana olması gerektiğini vurgulayarak, bunun sağlanması için Ukrayna Meclisi’nin her kesimi temsil edecek şekilde çalışmasının çok önemli olduğunu, bunu Batılı ülkelere de anlattığı bilgisini verdi. Görüşmede olası bir savaş durumunda Türkiye’nin Kırım halkına nasıl yardımcı olabileceği, bunun Karadeniz’e kıyıdaş ülkeleri ne şekilde etkileyebileceği, NATO’nun gelişmelere nasıl müdahale edebileceği, Montrö Anlaşması’ndan kaynaklanan durumun nasıl yönetilebileceği ve Türkiye’nin askeri açıdan ne gibi önlemler alabileceğine dair bir çok senaryo da masaya yatırıldı.

Avrupa’nın Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana en ciddi krizle karşı karşıya olduğunun değerlendirildiği görüşmede, Ukrayna’nın bölünmesi durumunda bunun bölgedeki geniş bir coğrafyaya yapacağı olumsuz etkiler de değerlendirildi. Davutoğlu, Rusya tarafıyla da görüşmek için Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la biraraya gelme düşüncesini de Cumhurbaşkanı Gül’e aktardı.

 

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