Obama: Rusya Ukrayna'ya asker sokup cezasız kalamaz

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri varlığına ilişkin, "Rusya'nın Ukrayna'daki hamleleri uluslararası hukuku ve Ukrayna'nın bağımsızlığını ihlal ediyor. Rusya Ukrayna'ya asker sokup cezasız kalamaz. Rusya, Ukrayna'da yaptığı askeri müdahale ile tarihin yanlış sayfasındadır" dedi.

Obama ayrıca, "Putin uluslararası arabuluculara izin vermeli. Rusya'yı tecrit etmek için ekonomik ve diplomatik seçenekler üzerinde duruyoruz" dedi.

AB’den kınama

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Rus silahlı güçlerinin Ukrayna'daki eylemlerini "saldırı" diye niteleyerek, bu ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün açık ihlalini, güçlü şekilde kınadı.

AB'nin "işgal" kelimesi yerine "saldırı" ifadesini tercih etmesi dikkat çekerken, diplomatik kaynaklar konunun toplantıdaki önemli tartışma başlıkları arasında yer aldığını belirtiyor.

AB dışişleri bakanları toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, kınanan bir başka unsuru da Rusya Federasyon Konseyi'nin Ukrayna topraklarında silahlı kuvvetlerin kullanılmasına yetki veren kararı oluşturdu.

Rusya'ya silahlı güçlerini derhal sürekli konuşlandırıldıkları üslere çekmesi çağrısı yapan AB, mevcut krize barışçıl çözüm bulunmasını ve uluslararası hukuk kapsamındaki ilke ve yükümlülüklere tam saygı gösterilmesini istedi.

Rusya'nın gerilimi azaltıcı adımlar atmaması halinde AB'nin, bu durumun Rusya ile ikili ilişkiler üzerindeki etkilerine karar vereceğinin belirtildiği belgede, vize konusundaki ve modernizasyon ile sektörel işbirliği diyaloğunu da kapsayan ve Yeni Anlaşma olarak adlandırılan anlaşmaya yönelik müzakerelerin askıya alınması üzerinde durulduğu ifade edildi.

Toplantı sonrasında basına konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, perşembe günü Brüksel'de olağanüstü zirvede bir araya gelmeleri öngörülen Birlik liderlerinin hedef odaklı ek önlemleri gündeme getirebileceklerini vurguladı.

Ashton, kısa vadede Rusya'nın atması gereken asgari adımın askerleri üslerine çekmek olduğunu belirtti. Rusya ile ilişkilere büyük değer verdiklerinin altını çizen Ashton, Moskova ile temasların çeşitli seviyelerde sürdüğünü, yarın da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğini söyledi.

AB kaynakları, özellikle Almanya, İtalya ve Hollanda'nın yaptırım söylemini yumuşatma yaklaşımı izlediği toplantıda, Doğu Avrupa ülkelerinin güçlü söylem ve yaptırım taraftarı bir yaklaşım sergilediğini kaydediyor.