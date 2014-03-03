Rusya, Ukrayna'ya ültimatom iddiasını yalanladı

Rusya'nın, Ukrayna'daki askeri güçlerin Kırım'ı terk etmesi için Kiev yönetimine TSİ 05.00'a kadar süre verdiği bildirildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağın İnterfaks haber ajansına verdiği bilgiye göre; Rusya'nın Karadeniz Filosu, Kırım'daki Ukrayna güçlerine teslim olmaları için 12 saat süre tanıdı. Ancak Russia Today'in haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı ültimatom iddiasını yalanlayarak, Ukraynalı yetkililerce yapılan açıklamaların "tamamen saçmalık" olduğunu belirtti.

Ukrayna'ya bağlı Özerk Kırım Cumhuriyeti'nin kontrolü son 48 saattir fiilen Rusya'nın elinde bulunuyor. Kırım'ın Sivastopol kentinde donanma üssü bulunan Rusya, günlerdir bölgeye askeri güç takviyesi yapıyor.

Moskova son olarak Rus askerlerinin, Rusya'nın milli çıkarlarını ve vatandaşlarını korumak için, Ukrayna'daki siyasi durum normalleşene dek bu ülkede kalacağını açıklamıştı. Cenevre'de konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın "aşırı milliyetçi tehditlere karşı insan haklarını savunduğunu" söylemişti.

'Kendi askerlerini vurup, operasyon başlatacaklar'

Rusya'nın verdiği ültimatomu doğrulayan Ukrayna Savunma Bakanlığı, “Kırım’da kuşatma altında kalan askerlerimize Rusya’nın Karadeniz Filosu Komutanı Aleksander Vitko adına bildirim yapılmıştır. Salı sabahı saat 05.00’a kadar yarımadada eli silahlı tek bir Ukrayna askeri bırakılmayacağı söylenmiş” açıklaması yaptı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise böyle bir temizlik operasyonu başlatılması için önceden kılıf hazırlandığı imasında bulunarak, “Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre’deki bir toplantıda, Kırım’da tehdit altında olduklarını dile getirmişti. Bizim elimizdeki istihbarata göre ise Ruslar kendileri bu gece birkaç askerini vurmaya hazırlanıyor. Böylece başlatmayı düşündükleri operasyon için zemin hazırlıyorlar” ifadesi kullandı.

Donetsk Odessa da ayaklandı

Ukrayna’da Kırım yarımadasının ardından ülkenin doğu bölgelerinden Donetsk de Rus bayrağı çekti. Hafta sonu bu kentte yapılan gösteride meydan tarafından Donetsk Valisi seçilen Pavel Gubarev, hükümet binası gönderine Rus bayrağı çekerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den düzenin sağlanması için askeri kuvvet göndermesini istedi. Kendilerini “halkın yönetimi” olarak tanımlayan isyancılar, bir daha Kiev idaresi altına girmek istemedikleri duyurdu.

Bugün Kiev’e isyan eden ikinci şehir ise güneydeki Odessa oldu. Burada da Rusya yanlısı göstericiler şehrin belediye binasını işgal etmek için ilk önce gösteri başlattı, ardından da belediye binasına yürüdü. Odessa belediyesi gönderine de Rus bayrağı dikildi.

AB'den vize yaptırımı

Bu arada Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Rus askerlerinin Kırım'da kilit noktaları işgal etmesi üzerine Rusya ile vize müzakerelerinin askıya alınmasına karar verdi. Konuyla ilgili yapılan olağanüstü toplantının ardından çıkan taslak metinde, Rusya'yla vize diyaloğunun durdurulacağı belirtildi.

Avrupa Birliği, Rus vatandaşlarının Avrupa'ya vizesiz seyahat edebilmesi için yedi yıldır bu ülkeyle görüşmeler yürütüyordu.Rus Parlamentosu Başkanı Sergey Narışkin, bu aşamada Ukrayna'ya asker göndermelerine gerek olmadığını söyledi.

AB'den olağanüstü toplantı

Kırım kriziyle ilgili bir açıklama da Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği, Ukrayna konusunu ele almak üzere Perşembe günü devlet ve hükümet başkanları düzeyinde olağanüstü nitelikle zirve düzenleme kararı aldı.

AB dışişleri bakanları, Rusya ile vize anlaşmasının askıya alındığını da duyurdu.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile ABD Başkanı Yardımcısı Joe Biden'ın Ukrayna konusunda bir telefon konuşması yaptığı da duyuruldu.