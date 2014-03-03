Kırım, piyasaları da etkiledi; Borsa yüzde 1,44 düştü

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) XU100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 898,78 puanlık düşüşle 61.654,54 puandan başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri önceki kapanışa göre ortalama yüzde 1,44 oranında değer kaybederken, bankacılık endeksi yüzde 1,38, BIST Sınai endeksi yüzde 1,31 oranında düşüş kaydetti.

cnbce.com'da yer alan habere göre, Rusya'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne askeri müdahalesi sonrasında bölgeye ilişkin tedirginliklerle güne sert düşüşle başlandığını vurgulayan analistler, BIST 100 endeksinin 61.000 desteğinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor. Analistler, yurtiçinde saat 10.00'da açıklanacak enflasyon ile Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, Kırım, Ukrayna ve Rusya'dan gelecek haber ve açıklamaların da yön üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.