T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kırım, piyasaları da etkiledi; Borsa yüzde 1,44 düştü

Borsa İstanbul yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,44 düşüşle, 61 bin 654 puandan başladı

03 Mart 2014 12:55

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) XU100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 898,78 puanlık düşüşle 61.654,54 puandan başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri önceki kapanışa göre ortalama yüzde 1,44 oranında değer kaybederken, bankacılık endeksi yüzde 1,38, BIST Sınai endeksi yüzde 1,31 oranında düşüş kaydetti.

cnbce.com'da yer alan habere göre, Rusya'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne askeri müdahalesi sonrasında bölgeye ilişkin tedirginliklerle güne sert düşüşle başlandığını vurgulayan analistler, BIST 100 endeksinin 61.000 desteğinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor. Analistler, yurtiçinde saat 10.00'da açıklanacak enflasyon ile Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, Kırım, Ukrayna ve Rusya'dan gelecek haber ve açıklamaların da yön üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.

ETİKETLER

borsaekonomialtındolarhissedüştükırımrusyaukraynapiyasadenge

İlgili Haberler

Enflasyon son 6 ayın zirvesinde

Şubat'ta enflasyon aylık yüzde 0,43 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 7,89 ile altı ayın zirvesine ulaştı

Kırım işgali Rusya'ya pahalıya mal oldu; borsa yüzde 10 düştü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haftasonu Ukrayna'ya askeri müdahaleye onayı Rus Parlamentosu'ndan çıkarmasının ardından Rus ekonomisinde kriz yaşanıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24