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Ekonomi

Enflasyon son 6 ayın zirvesinde

Şubat'ta enflasyon aylık yüzde 0,43 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 7,89 ile altı ayın zirvesine ulaştı

03 Mart 2014 12:38

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yüzde 0,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 arttı. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 7,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 12,40 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı görülen ürün, yüzde 22,51 ile mandalina oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, aylık bazda TÜFE yüzde 0,43, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artarken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 12,40 olarak gerçekleşti.

Şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,60, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 6,11 artış gösterdi.

 

Beklentiler

 

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta TÜFE'de yüzde 0,44 artış öngörmüşlerdi. Ankete katılan 22 ekonomistin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en yüksek yüzde 1,45 artış, en düşük ise yüzde 0,20 düşüş aralığında yer almıştı. Öte yandan, ankete katılanlardan 20 ekonomistin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da yüzde 7,96 olarak belirlenmişti.

Bu arada, ocak ayında TÜFE yüzde 1,98, Yİ- ÜFE yüzde 3,32 oranında artmış, yıllık enflasyon ise söz konusu ayda TÜFE'de yüzde 7,75, Yİ-ÜFE'de ise yüzde 10,72 olarak gerçekleşmişti.

 

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