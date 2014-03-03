Kırım işgali Rusya'ya pahalıya mal oldu; borsa yüzde 10 düştü!

Rusya'nın Ukrayna krizine askeri müdahale seçeneğini masada tutmasının ardından Rus piyasaları büyük sarsıntı yaşadı Rus borsası bugün açılışta yüzde 10 düştü. Rus rublesi dolar ve euro karşısında tarihi rekorlar kırınca Rus Merkez Bankası'ndan sert faiz artırımı geldi.

Rus borsası RTSI kararın ardından ilk işlem gününe yüzde 10'un üstünde kayıpla 1141 puandan başladı.

Ukrayna'daki gerginlik Rus Rublesini de etkileyince Rusya Merkez Bankası sürpriz bir kararla faizleri artırdı.

Yüzde 5.5 olan Rus politika faizi 150 baz puan birden artırılarak yüzde 7'ye çıkarıldı.

Müdahale Rus rublesinin dolar ve euro karşısında tarihi rekorları kırmasının ardından geldi. Ukrayna'ya müdahaleye onay kararının ardından bir dolar 37 rubleye çıkarken euro da 50.99 rubleye kadar yükseldi.

Müdahale geçici

Merkez Bankası yetkilileri kararı yükselen enflasyon artan finansal dalgalanma karşısında alındığını belirtti. Merkez Bankası hamlenin geçici olduğunu vurguladı.

