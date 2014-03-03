Kırım kararı Rus ekonomisini vurdu

Rus Merkez Bankası, Ukrayna krizi nedeniyle para birimi Ruble'nin hızlı

değer kaybetmesi üzerine faizleri yükseltti. Merkez Bankası'ndan yapılan

açıklamada ana faiz oranının yüzde 5,5'ten 7'ye çıkarıldığı bildirildi.

Rus yetkililer bu kararı, “finans piyasalarındaki yüksek dalgalanma

neticesinde enflasyon ve mali istikrarsızlık riskini önlemek amacıyla

aldıklarını" belirttiler.

Ruble, faiz kararından sonra da Euro'ya kıyasla yüzde 2, Dolar'a

kıyasla

yüzde 1 oranında değer kaybetti. Rus döviz büroları

Dolar'a büyük bir hücum

olduğunu bildirdi. 24 saat açık olan ve pazar gününden beri Dolar stoku

tükenen küçük bir döviz bürosunun sahibi, bu duruma hazırlı olmadıklarını

belirtti.

Savaş endişesi nedeniyle yatırımcı Rus

hisselerini elden çıkarıyor. Broker

firması BCS'den Artem Argetkin, “Şu anda her şey satılıyor” diyor. Micex

Endeksi açılışta yaklaşık yüzde 10 değer kaybına uğradı. Endeks, en çok

işlem gören 50 büyük Rus şirketinin hissesini kapsıyor.

Unicredit iktisatçısı Gilliam Edgeworth, Rusya'nın çatışmalar ve yapısal

ekonomik beklentilerin kötüleştiği bir döneme girdiğini söyledi. Edgeworth,

Ukrayna'daki Rus bankaları ve diğer firmaların faaliyetleri göz önünde

bulundurulduğunda, Ukrayna ekonomisinin zayıflamasının Rusya üzerinde

yaratacağı etkileri tahmin etmenin zor olduğunu kaydetti.

