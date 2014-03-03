Kırım kararı Rus ekonomisini vurdu

Rus Merkez Bankası, Ukrayna krizi nedeniyle para birimi Ruble'nin hızlı
değer kaybetmesi üzerine faizleri yükseltti. Merkez Bankası'ndan yapılan
açıklamada ana faiz oranının yüzde 5,5'ten 7'ye çıkarıldığı bildirildi.
Rus yetkililer bu kararı, “finans piyasalarındaki yüksek dalgalanma
neticesinde enflasyon ve mali istikrarsızlık riskini önlemek amacıyla
aldıklarını" belirttiler.
Ruble, faiz kararından sonra da Euro'ya kıyasla yüzde 2, Dolar'a
kıyasla
yüzde 1 oranında değer kaybetti. Rus döviz büroları
Dolar'a büyük bir hücum
olduğunu bildirdi. 24 saat açık olan ve pazar gününden beri Dolar stoku
tükenen küçük bir döviz bürosunun sahibi, bu duruma hazırlı olmadıklarını
belirtti.
Savaş endişesi nedeniyle yatırımcı Rus
hisselerini elden çıkarıyor. Broker
firması BCS'den Artem Argetkin, “Şu anda her şey satılıyor” diyor. Micex
Endeksi açılışta yaklaşık yüzde 10 değer kaybına uğradı. Endeks, en çok
işlem gören 50 büyük Rus şirketinin hissesini kapsıyor.
Unicredit iktisatçısı Gilliam Edgeworth, Rusya'nın çatışmalar ve yapısal
ekonomik beklentilerin kötüleştiği bir döneme girdiğini söyledi. Edgeworth,
Ukrayna'daki Rus bankaları ve diğer firmaların faaliyetleri göz önünde
bulundurulduğunda, Ukrayna ekonomisinin zayıflamasının Rusya üzerinde
yaratacağı etkileri tahmin etmenin zor olduğunu kaydetti.