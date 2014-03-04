Vladimir Putin: Ukrayna'ya askeri müdahale düşünmüyoruz, ancak böyle bir ihtimal var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’a askeri müdahale seçeneğiyle ilgili olarak, Putin, “Askeri müdahaleye şu an gerek görmüyoruz. Şu anda Ukrayna’ya birlik gönderme ihtiyacı yok. Ancak böyle bir ihtimal var” dedi. Putin, “Ukrayna’nın doğu kesiminde Kiev’dekine benzer eylemler olursa, kanunsuzluklar yaşanırsa Rusya tüm seçenekleri kullanma hakkını saklı tutmaktadır” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir basın toplantısı düzenleyerek uluslararası topluma Ukrayna-Kırım kriziyle ilgili ilk açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir basın toplantısı düzenleyerek uluslararası topluma Ukrayna-Kırım kriziyle ilgili ilk açıklamasını yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in Rusya’ya kaçmasının ardından ilk kez bir basın toplantısı düzenleyen Putin, başkent Moskova dışındaki rezidansında gazetecilerle bir araya geldi.

Ukrayna’da bir darbe olduğunu, anayasanın çiğnendiğini ve iktidarın askeri ve silahlı yollarla ele geçirildiğini savunan Putin şunları söyledi: “Başkent Kiev’de ve Ukrayna’nın tamamında olan bitenler hakkında tek bir değerlendirme yapılabilir: Bu anayasaya aykırı bir iktidar devriydi, iktidar silah yoluyla ele geçirildi.“

Meşru Devlet Başkanı Yanukoviç'tir

Putin, devrik Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in AB arabuluculuğunda 21 Şubat’ta hükümet ile muhalefetin vardığı anlaşmanın tüm şartlarını yerine getirdiğini ancak 'militanların Ukrayna’yı kaosa sürüklediğini' savundu. Putin, “Yanukoviç hala Ukrayna’nın meşru devlet başkanıdır” dedi.

Yasalara aykırı değişim olmaz

'Milliyetçiler ile Yahudi karşıtlarının başkent Kiev ve diğer kentlerde coşkuyla dolaştıklarını' belirten Rusya lideri, “Bağımsızlık Meydanı’nda radikal değişim isteyen insanları anlayabiliyorum" dese de, "Ancak yasalara aykırı bir değişim teşvik edip cesaretlendirilemez" diye de ekledi.

Şimdilik müdahaleye gerek yok ama

CNN Türk televizyonunda yayımlanan habere göre Vladimir Putin, “Askeri müdahaleye şu an gerek görmüyoruz. Şu anda Ukrayna’ya birlik gönderme ihtiyacı yok. Ancak böyle bir ihtimal var” derken, ‘Ukrayna’nın doğu kesiminde Kiev’dekine benzer eylemler olursa, kanunsuzluklar yaşanırsa Rusya tüm seçenekleri kullanma hakkını saklı tutmaktadır. Gereklilik ortaya çıkarsa, Ukrayna’daki Rus ve Ukrayna vatandaşlarını korumak için tüm imkanları kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Müdahalemiz meşru olur

Rus lider, ‘herhangi bir müdahalenin de meşru olacağı ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleşeceğini’ belirtti.

Putin, ‘Rusya’nın Kırım’a mali yardımı elbette sağlayacağını’ da eklerken, “Kırım’ın Rusya ile birleştirilmesi konusu gündemimizde değil” vurgusu da yaptı.