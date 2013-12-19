Bozdağ'dan soruşturmayı yürüten savcılara suç duyurusu

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ile ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Soruşturmanın gizliliğini ihlal edenlerle ilgili suç duyurusunda bulunuyorum" dedi.

Hükümetin yolsuzluklarla mücadelede ortaya koydukları performansı öven Bozdağ, "AKP hükümetlerinin yüzü aktır, alnı aktır. Biz büyük bir aileyiz. Bu aile içinde birilerinin eksikliği olduğu zaman bugüne kadar bunu hiç örtmedik, örtülmesine de izin vermedik" şeklinde konuştu.

"Bakanın, valinin, emniyet müdürünün soruşturmadan haberi yok. Ama bazı gazetecilerin, gazetelerin, internet sitelerinin haberi var. Bazı gazeteler her şeyi bilirken ben Başbakan Yardımcısı olarak bir şey bilmiyorsam burada herkesin düşünüp bir durması lazım" diyen Bozdağ, "Devleti tanımayanlara devleti tanıtmak lazım" ifadesini kullandı.

Adalet komisyonunda 'yolsuzluk soruşturması' gerginliği

Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tasarı’nın alt komisyon raporu üzerinden görüşüldüğü TBMM Adalet Komisyonu toplantısına gündemdeki “rüşvet-yolsuzluk” soruşturması damgasını vurdu. Muhalefet milletvekillerinin “soruşturma sürerken emniyet mensuplarının görevden uzaklaştırılmasının olayı kabul etmek olduğu” iddialarına AKP’li üyeler tepki gösterince gerginlik yaşandı.

Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Sadullah Ergin yerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın katıldığı Adalet Komisyonu toplantısının başında kameramanların görüntü almasının ardından Başkan Ahmet İyimaya, kameramanların dışarı çıkmasını istedi. söz alan CHP Tekirdağ Milletvekili Turgut Dibek, Türkiye’nin olağanüstü günlerden geçtiğini belirterek, gündemdeki “rüşvet-yolsuzluk” soruşturması kapsamında 4 bakan ve onların çocukları, yakınlarıyla ilgili çok ciddi iddialar bulunduğunu, bu konuda Adalet Komisyonu ve Başbakan Yardımcısı’nın görüşünün önemli olduğunu söyledi. Dibek “Sayın Bakan’ın önünde mikrofonlar olduğuna göre, bir şeyler söylemesini beklemek hakkımız” dedi.

'Denetim hakkımızı kullanmayacak mıyız?'

AKP’li üyelerin “burası yeri değil. Komisyon toplantısı sabote ediliyor” tepkisini gösterince Turgut Dibek “Dört bakan hakkında fezleke söz konusu. Bir Bakan’a 102 milyon lira rüşvet verildiği iddiası var, konuşmayacak mıyız? Bu insanlar hükümet üyesi. Denetim hakkımızı kullanıyoruz. Bu iddialar karşısında Başbakan Yardımcısı, arkadaşlarını savunacaktır belki. Neden müdahale ediyorsunuz?” şeklinde konuştu.

AKP’lilerin “Dışarıda konuş, burası yeri değil” yönlü tepkilerinin devam etmesi üzerine Başkan İyimaya toplantıya 10 dakika ara verdi. Bu sırada Başbakan Yardımcısı Bozdağ “Konuşmaktan çekinmeyiz” diyerek mikrofonun açılmasını istedi. Ancak İyimaya’nın “Komisyonu ben yönetiyorum, ara verdim. Müzakerelere geçilmediği için Sayın Bakan’a söz vermedim” diyerek kameramanların dışarı çıkması talebini yüksek sesle yeniledi. Ara verilmesine rağmen CHP’liler, “Türkiye’nin gündemi konuşuluyor” diye tartışmayı sürdürüp, Bakan’ın açıklama yapması için ısrar edince, AKP’liler bu kez “Kaçak konuşuyorsunuz” diye itiraz ettiler. İyimaya komisyona ara verildiğini belirterek, “Çıkın mı diyeyim, konuşmaları kötüye kullanmayın” dedi.

'Hırsızlar yerine, onları tutuklayanlar görevden alınıyor'

Verilen aranın ardından CHP’li Turgut Dibek, yeniden söz alarak “Türkiye’de büyük bir yolsuzluk soruşturması yapılıyor, operasyonlar yapılıyor, Hükümet üyeleri ‘biz duymadık, haberimiz yok’ diyor. Bir ülkede bakanların yakınları, işadamları, bürokratlar gözaltına alınıyorsa elde edilen deliller çok ciddi olmalı, öyle de görünüyor. Olayın hemen ardından emniyet mensupları görevden alındı. Hırsızların yerine, onları gözaltına alan emniyet mensuplarının görevden uzaklaştırılmasının nedenini Bakan açıklamalı” şeklinde konuştu.

'Bu iş çoluk-çocuk işi değil, daha büyük'

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal da, soruşturma ve operasyon konusunda Hükümet yetkililerinin açıklamalarını eleştirerek, “Bırakın hukuki süreç işlesin. Ahlaki olarak bakanlar gereğini yerine getirsin. Siyasi gereğini de hükümet yerine getirsin” dedi. Emniyet mensuplarının görevden alınmasına da tepki gösteren Bal “Bunlar çete, amirlerine bilgi vermediler” gibi bir yaklaşımla görevden alma ile hukuk dışına çıkıldığını, operasyon ve soruşturma içinde yer alan emniyet mensuplarının amirlerine bilgi verme gibi hukuki bir zorunluluk bulunmadığını hatırlattı. “50 dolayında polis amirinin görevden alınması doğrudan siyasidir. Kanı kanla yıkıyorsunuz. Bu iş çoluk çocuk işi değil, daha büyük yerlere uzandığı çok açık” değerlendirmesini yaptı.

Bozdağ: Devleti, tanımayanlara tanıtmak lazım

Çok sayıda milletvekilinin bu konuya atıf yapması ve sorular yöneltmesi üzerine söz alan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Hükümetin yolsuzluklarla mücadelede ortaya koydukları performansı övdükten sonra, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalma çırpma olsaydı bu bütçe rakamlarını yakalayamaz, IMF’ye borcunu ödeyemez, sürekli büyüyen bir Türkiye olamazdı” diyen Bozdağ, “İddialar varsa hukuk işlemelidir. Ama hukuka uygun işlemeli. Geçmişte bazı davalarla ilgili çarşaf çarşaf yayın yapıldı. Yanlış yapıldığı zaman iktidar olsun muhalefet olsun hepimizin yanlışın karşısında sesini yükseltmesi lazım. Devam eden soruşturmalarla ilgili konuşmak, gizliliği ihlal etmek TCK’nın 285’nci maddesine göre suçtur. Hal böyle iken ne varsa ortaya dökülüyor, bazı gazeteler, internet siteleri belge bilgi yayınlıyor. Halbuki bu konudan emniyet müdürleri, valiler hatta ilgili Bakan’ın haberi yoksa ‘beyler ne oluyor?’ diye sormak hakkımız. Soruşturmanın gizliliği ihlal edildi. Devleti tanımayanlara devleti tanıtmak lazım."

Bozdağ: Suç duyurusunda bulunuyorum

"Bakanların, müdürlerin haberi yok, gazetelerin haberi var. Peki kim sızdırıyor bunları? Ben buradan Başbakan Yardımcısı olarak savcıysa savcı, zabıt katibi ise zabıt katibi, kolluk kuvveti ise kolluk kuvveti, kim sızdırdıysa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bunların araştırılıp bulunması lazım. Devletin bir takım kurumları, insanların onuruyla, itibarıyla oynuyorlarsa bu haysiyet cellatlığıdır. Engel olmak hepimizin görevidir."

Anayasa suçu işleniyor

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ise konuşmasında, Yürütmenin ‘kolluk bizi bilgilendirmedi” yaklaşımının açık bir anayasa ihlali olduğunu savunarak “Suç işliyorsunuz” dedi. Köktürk “Ergenekon soruşturmalarında da benzer şeyler olurken, insanlar intihar ederken, aileler dağılırken sesiniz çıkmıyor, tedbir almıyordunuz da bugün neden rahatsız oldunuz? CHP milletvekilleri fişlenirken merak etmeyeceksiniz, bugün milyon dolarlar ayakkabı kutularında istiflendiği ortaya çıkınca rahatsız olacaksınız. Bu çifte standarttır” dedi.