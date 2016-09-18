Şort giyen kadına tekme atan adam: Açık gezen kadın karımdır!

İstanbul Maslak'ta bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun (35) sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Bir Facebook sayfasından, "Açık gezen kadın karımdır" yazılı bir paylaşımı, kendi sayfasında paylaştığı görülen Çakıroğlu'nun, sıklıkla Menzil tarikatına ait sayfalardan paylaşımlar yaptığı da görüldü.

Sol'un haberine göre, "Giydiği şort ortama uygun değildi. Bu nedenle sinirlenip hareketi yaptım" diyerek gerçekleştirdiği saldırıyı savunan Çakıroğlu'nun, "Erdoğan Gönüllüleri" isimli sayfadan paylaşım yaptığı görüldü.

"Şeriatçı Mücahide" isimli bir sayfadan, "Açık gezen kadın karımdır" yazılı bir paylaşımı, kendi sayfasında paylaştığı görülen Çakıroğlu'nun, sıklıkla Menzil tarikatına ait sayfalardan paylaşımlar yaptığı da görüldü.