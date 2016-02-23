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Yaşam

AİHM kadına şiddet davasında Türkiye’yi mahkûm etti

Selma Civek, 14 Ocak 2011 tarihinde kocası tarafından 22 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülmüştü

23 Şubat 2016 15:51

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kocası tarafından sokak ortasında 22 bıçak darbesiyle öldürülen genç bir kadının çocuklarının 2011 yılında yaptığı başvuruyu bugün karara bağladı. Türkiye, karar gereği başvuru sahiplerine mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 53 bin avro para cezası ödeyecek.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Hayriye Pınar Civek, Rabia Merve Civek ve Yaşar Civek’in, anneleri Selma Civek’in babaları tarafından öldürülmesi üzerine yaptıkları başvuruyu sonuçlandıran AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yaşam hakkının garanti altına alınması ile ilgili 2. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Türkiye, karar gereği başvuru sahiplerine mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 53 bin avro para cezası ödeyecek.

 

“Etkin tedbirler zamanında alınmadı”

 

AİHM'in gerekçeli kararında, ismi açıklanmayan babanın, ‘’eşi için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dair ciddi kanıtlar ve şikâyetler olmasına rağmen genç kadının yaşamının korunamamasında devletin suçlu olduğuna’’ hükmedildi. Kararda, ‘’genç kadının hayatının korunması konusunda etkili tedbirlerin zamanında alınmaması yüzünden Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğu’’ görüşü ifade edildi.

 

Mahkemeye başvurdu ama...

 

‘’H.C.’’ ile 1987 yılında evlenen Selma Civek, daha önce eşinden şiddet gördüğü için şikayetlerde bulunmuş ve 2009 yılında Ankara’da aile içi şiddet mağduru kadınların ağırlandığı merkezde bir süre kalmıştı. Türkiye’deki mahkeme, şiddet uyguladığı için tutuklanan kocanın, adli denetim altında tutulmak koşuluyla serbest bırakılmasına hükmetmişti. Genç kadın, eşinin serbest kalmasının ardından mahkemeye tekrar şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Selma Civek, 14 Ocak 2011 tarihinde kocası tarafından 22 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülmüştü. Mahkeme, karısını öldüren adamı daha sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

 

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