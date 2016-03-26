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Hande Soral'dan Hürriyet'e tepki: Bu gazetecilik değil, kadına şiddet ve tacizin başka bir türü!

"Kadını aşağılama hakkını habercilik gücünün altında kullanıyorsunuz"

26 Mart 2016 13:27

Oyuncu Hande Soral, Hürriyet Gazetesi'nin hakkında yaptığı habere tepki göstererek "Bu kesinlikle gazetecilik değildir. Kadına şiddetin başka bir türüdür, istismardır, tacizdir” ifadelerini kullandı.

Soral, kadınlara yönelik şiddetin toplumsal hayatın her alanına nüfuz ettiği bu günlerde Hürriyet gazetesinin haberine sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan tepki göstererek şöyle dedi: 

"Bu sabah Hürriyet gazetesinde gördüğüm fotoğrafımın şokunu atlatmam mümkün değil. Tamamen habersiz ve savunmasız bir durumda çekilmiş bir fotoğrafın bir gazetenin manşetinden afişe edilmesinin. Bana, aileme vereceği üzüntü ve zararı nasıl göremezsiniz? Böyle bir fotoğrafın tirajınıza getireceği katkının mutluluğunu neyle ölçüyorsunuz? İtibarımın zedelenmesi, annemin babamın, ailemin toplum içindeki utancıyla mı? Yazıklar olsun, bu mu habercilik ve magazin anlayışınız? Sırf tanınan biri olduğum için mi bir kadını aşağılama, afişe etme hakkını habercilik gücünün altında kullanıyorsunuz. Bu kesinlikle gazetecilik değildir. Kadına şiddetin başka bir türüdür, istismardır, tacizdir!"

 

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