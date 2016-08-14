Peru'da kadına şiddete dev protesto



Peru tarihinin en büyük protestolarından biri olarak nitelendirilen protesto gösterisine on binlerce kişinin katıldığı belirtiliyor. İnternet portalı La República'nın verdiği bilgilere göre de protesto yürüyüşüne yaklaşık 150 bin kişi katıldı.

Adalet Sarayı'na doğru yapılan yürüyüşe Peru'nun Temmuz ayında göreve gelen çiçeği burnunda Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, Kuczynski'nin eşi, birçok bakan ve milletvekili de katıldı.

"Hedefimiz bir barış ve tolerans kültürü için çaba sarf etmek" açıklamasını yapan Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski "Kadına ve çocuğa karşı şiddete son" dedi.

Adalet Bakanı Marisol Pérez Tello de başarılı bir cinsiyet eşitliği politikası için Peru'nun maço kültürünü yıkması gerektiğini kaydetti. Bakan bu bağlamda polislerin de eğitimleri sırasında bu konuda aydınlatılmaları ve hassaslaştırılmaları gerektiğini ifade etti. Resmi veriler kurbanların yaklaşık üçte birinin daha önce yardım almak için polise başvurduğunu gösteriyor.

2016’da 54 cinayet

Aile ve Kadın Bakanlığı'nın verilerine göre bu yıl 54 kadın, erkekler tarafından işlenen şiddet eylemleri sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca kadınlara yönelik 118 cinayete teşebbüs kayıtlara geçti. Erkeklerin uyguladığı şiddet eylemleri nedeniyle 2015 yılında ise 95 kadın yaşamını yitirdi.

Aile ve Kadından Sorumlu Bakan Ana Romero Lozada'nın verdiği bilgilere göre, Peru kadına karşı şiddet eylemlerinin en sık görüldüğü üçüncü ülke konumunda.

Son olarak Ağustos ayı başında yaşanan bir olay Peru'da infiale neden olmuştu. Peru'da bir adam, altı çocuk annesi eşini tavuklu pilava sarmısak koyduğu için tuğlayla öldüresiye dövmüştü. Kurban tuğlalı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulmuştu. Ancak kadına karşı şiddet kurbanlarının hepsi onun kadar şanslı değil. Sadece geçen hafta üç kadın gördükleri şiddet nedeniyle hayatını kaybetti.

Son yapılan bir ankete göre, ankete katılanların yüzde 74'ü Lima toplumunu kadın düşmanı olarak nitelendiriyor. Ancak aynı katılımcıların yüzde 53'ü mini etek giyen kadınların tacize uğraması halinde bunu kadının kendi suçu olarak görüyor.