Soner Yalçın: Duygusal düşünme, iktidarın aklını köreltmiş görünüyor. FETÖ 'imalatı' Ali Erbaşların niyetini okuyamıyor!

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Ayasofya'daki cuma hutbesinde, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözleri nedeniyle Atatürk'ü hedef aldığı belirtilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Yalçın, "Duygusal düşünme, iktidarın aklını köreltmiş görünüyor. FETÖ 'imalatı' Ali Erbaşların niyetini okuyamıyor!" görüşünü savundu.

Yalçın, "İktidar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kim bilmiyor mu? Vatikan-FETÖ ittifakının eseri 'Dinler Arası Diyalog' projesinin uygulayıcılarından Erbaş, bu hedefle kitaplar yazdı, çeviriler yaptı ve bu amaçla kurulan örgütlerde yönetici olarak bulundu. (Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yazdığı 'Metastaz' adlı kitabı okumalısınız. Mesela Erbaş, 15 Temmuz FETÖ darbesinin kilit ismi Adil Öksüz'ün hocası. Heyhat. Dinler Arası Diyalog yöneticisi Ali Erbaş, Ayasofya'da elinde -fethin sembolü- kılıçla minbere çıkıp Atatürk'e lanet yağdırıyor; Barış Pehlivan ise “yazmasın” diye Silivri'de hücreye kapatılıyor!)" ifadesini kullandı.

Yalçın, "Atatürk'ü hedef alan bir parti ya da ittifakın Türkiye'de iktidarda kalma şansı yok" düşüncesini dile getirdi. Yalçın, "Dün Dinler Arası Diyalog yöneticisi Ali Erbaş'ın, bugün elinde dinler arası savaşın sembolü kılıçla minbere çıkıp lanet okuması kasıtlı değil mi? Katolik Vatikan projesi çalışanı Erbaş'ın bu tavrı başta Rusya olmak üzere Ortodoksları kışkırtmayı hedeflemiyor mu? AKP'de bunu değerlendirebilecek insanların sesi neden cılız çıkıyor?" diye sordu.

Yalçın, "Ne yazık ki biz gerçekleri AKP/Erdoğan'a anlatamıyoruz. Yetmezmiş gibi 'bir güç' arkadaşlarımızı hapse attı, Odatv'yi kapattı. Akıllı insan gelecekle yüzleşir. Ama dün olduğu gibi bugün de duygusal düşünme, iktidarın aklını köreltmiş görünüyor. FETÖ “imalatı” Ali Erbaşların niyetini okuyamıyor!" değerlendirmesinde bulundu.

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Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanmıştı.

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