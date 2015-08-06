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SONAR anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

SONAR araştırmasına katılanların yarısı erken seçim istiyor

06 Ağustos 2015 12:21

SONAR Araştırma Şirketi 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde 3.500 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yüzde 50.6’sının erken seçime gidilmesi gerektiği yönünde görüş belirttiği araştırmaya göre koalisyon hükümeti kurulmasını isteyenlerin oranı yüzde 45.2. Partilerin oy dağılımları ise şöyle sıralandı:

AKP yüzde 42,9,

CHP yüzde 25,2,

MHP yüzde 17,

HDP yüzde 10,3

Ankete katılanların yüzde 44.5’i AKP-MHP hükümetini tercih ettiklerini dile getirirken, AKP-CHP koalisyonunu tercih edenler yüzde 21.2, CHP-MHP-HDP hükümetini destekleyenlerin oranı ise yüzde 9.2 olarak belirlendi.

Ankete göre katılımcıların yüzde 72.2’si bazı partilerde lider değişikliği yapılması gerektiğini belirtti. SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı “AKP’nin 276’ya ulaşması kıl payı da olsa muhtemeldir. Kılpayı tek başına iktidar olmayabilir. Zaten kılpayı iktidar olması riskli bir durumdur” dedi.

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