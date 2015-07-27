Son ankete göre, olası erken seçimde AKP ve MHP'nin oyları düşüyor, CHP ve HDP'nin oyları yükseliyor

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, olası erken seçimde partilerin alacağı oy tahminlerine dayalı kamuoyu araştırması sonuçlarını yayınladı.

Ankete göre AKP ve MHP’nin oyları düşerken, CHP ve HDP’nin oyları yükseliyor. Anket sonuçlarında olası erken seçimde 7 Haziran'da yüzde 40.6 oy alan AKP'nin oy oranı yüzde 39 bandına düşüyor. Yüzde 16.5 oy alan MHP ise yüzde 13 oy oranında. Ankete göre, seçimlerde aldığı yüzde 13 oyla AKP'nin tek başına iktidarına son veren HDP'nin oy oranı yüzde 15 seviyelerine çıkarken, 7 Haziran'da yüzde 25 oy oranına sahip olan CHP de yüzde 28 oy oranına çıkıyor.

“Sizce koalisyon hükümeti kurulur mu?” “AKP yönetimi gerçekten koalisyon hükümetini istiyor mu” gibi soruların yer aldığı anket sonuçları şu şekilde: