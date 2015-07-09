Gezici Araştırma Şirketi'nin anketine göre, erken seçim olursa hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Gezici Araştırma Şirketi, 'bugün seçim yapılsa sonuçları ne olur?' sorusunun cevabını araştırdı.

4-5 Temmuz 2015 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 36 il ve 189 ilçede toplam 4.860 katılımcıya, temsili sandık kurularak oy kullandırıldı. Hazırlanan anket sonuçlarına göre ise halkın koalisyon hükümetine desteği arttı. Halk, partiler koalisyon yapmalı mı? sorusuna yüzde 65.1 oranında evet cevabı verdi. Ankete göre erken seçim olması durumunda 7 Haziran'da ortaya çıkan sonuçlara benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Partilerin oy dağılımı şöyle:

AKP: Yüzde 40.1

CHP: 26.1

MHP: Yüzde 14.7

HDP: Yüzde 14.3



Anketten çıkan notlardan bazıları şöyle:



- Sandığa gitmeyenlerin % 57’si CHP seçmeni.



- 7 Haziran 2015 de MHP’ye oy verip şimdi vermeyeceğim diyenlerin %60’ı AK Partiye %40’ı ise CHP’ye oy vereceğim diyor.



- Halkın % 91.4’ü Suriye Askeri bir operasyona yapılmasına karşı.



- Halkın % 27’si 'oy verdiğim parti gönlümden geçen parti değil gönülsüz şekilde oy veriyorum' dedi.



- 'HDP’nin barajı geçmesi Türkiye demokrasisi için bir kazanç mı?' sorusuna ankete katılanların % 47,5’i kesinlikle düşünmediğini ifade ederken, % 34,3’ü Türkiye demokrasisi için bir kazanç olduğunu ifade ediyor.



Bu Pazar seçim yapılsaydı sonuçlar şöyle olacaktı:





7 Haziran 2015 seçimlerinde; AKP %40.8, CHP 24.9, MHP 16.2, HDP 13.1 oy almıştı.



