Gezici Araştırma Şirketi'nin anketine göre, erken seçim olursa hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Gezici Araştırma Şirketi tarafından 4860 kişiyle 25-26 Temmuz tarihlerinde yaptığı ankete göre halkın yüzde 70’i koalisyon hükümeti istiyor. Bugün erken seçim olsa, partilerin oy oranında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Erken seçim tabloyu değiştirmiyor

7 Haziran seçimlerinin ardından, koalisyon kurulması ihtimallerinin gittikçe zayıfladığı değerlendirmeleri yapılırken en çok tartışılan konulardan biri de erken seçim durumunda partilerin ne kadar oy alacağı... Gezici Araştırma Şirketi’nin Suruç’taki canlı bomba saldırısının ardından 25-26 Temmuz tarihleri arasında yaptığı anket sonucunda göre, halkın büyük çoğunluğu koalisyon hükümeti kurulmasını isterken, olası bir genel seçimde seçmenin tercihi değişmiyor. Ankete göre partilerin oy oranları şöyle: AKP yüzde 41.9, CHP yüzde 26.3, MHP yüzde 15,3, HDP yüzde 12,3, Diğer partilere ise 4,2.

Koalisyon isteyenler arttı

Taraf’tan Ayfer Çalıkıran’ın haberine göre, partiler koalisyon yapmalı mıdır sorusuna seçmenin yüzde 70’i evet derken, yüzde 29’u hayır diyor. Genel seçimler öncesi halkın yüzde 53,6’sı koalisyonu desteklerken şu an yüzde 70,2’sinin desteği alınmış görülüyor. Diğer taraftan AK Parti seçmenin % 66’sı koalisyonu destekliyor, aynı zamanda AKP tabanın %76’sı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Başbakan Davutoğlu’nun koalisyon için çaba harcaması gerekli diyor. Anketteki ‘Koalisyon olursa Türkiye normalleşir mi sorusuna halkın yüzde 61,8’i evet normalleşir derken yüzde 38,2’si hayır normalleşmez diyor.

Ankette HDP’nin barajı geçmesinin Türkiye demokrasisi için bir kazanç olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna ilişkin dağılımda yüzde 49.2’si kesinlikle düşünmediğini ifade ederken, yüzde 30,7’si Türkiye demokrasisi için bir kazanç olduğunu ve yüzde 20.1’i kararsız olduğunu ifade ediyor. ‘AK Parti iktidarının bahsettiği çözüm süreci sizce başarılı oldu mu?’ sorusuna ise halkın yüzde 89’u hayır cevabı verirken, halkın yüzde 10’u iktidarın başarılı olduğunu belirtiliyor. Ankette, ‘Türkiye’de yaşanan kaos ortamı erken seçimle farklı bir sonuç çıkarma girişimi midir?’ sorusuna seçmenin yüzde 64’ü evet derkenş, yüzde 35’i hayır diyor. ‘Hükümetin kurulması yönünde en büyük engel nedir?’ sorusuna ise seçmenin yüzde 56,8’i Recep Tayip Erdoğan yanıtını verirken, yüzde 25, 2 Muhalefet’i sorumlu tutuyor. Yüzde 18’i ise Davutoğlu’nu hükümetin kurulmasında engel olarak görüyor.

AKP seçmeninden Gül'e 'evet'

Gezici Araştırma Şirketi, araştırmayı 18 yaş ve üstü, yaklaşık yarısı kadın olan, toplam 4860 katılımcıyla yüz yüze görüşme metoduyla gerçekleştirdi. Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde %1,5 olarak belirlendi. Anketteki dikkat çeken bir diğer sonuç ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilgili olan. Gül ‘parti kursun mu’ sorusuna halkın % 58’i evet diyor. Partisine ‘oy verir misiniz?’ sorusuna ise halkın % 40’ı evet diyor. Aynı soruya AKP seçmenin % 68’i evet diyor. Sandığa gitmeyen seçmenin de % 22’si Abdullah Gül için sandığa giderim diyor.

'Erdoğan otoriter bulunuyor'

Cumhurbaşkanlığı ile ilgili anketteki diğer veriler ise şöyle: ‘Hükümetin karar alma sürecinde Cumhurbaşkanlığı’ndan bağımsız olması gerektiğini düşünüp düşünmemesine ilişkin soruya halkın yüzde 67,2’si hükümetin karar alma sürecinde daha bağımsız olması gerektiğini ifade ediyor. Yüzde 23 ise ‘Hayır kesinlikle bağımsız hareket etmemeli diyor. ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan giderek daha otoriterleştiğini düşünüyor musunuz’ sorusuna halkın yüzde 67, 6’sı evet derken yüzde 32’si hayır diyor. AKP seçmenin yüzde 35’i Erdoğan’ın daha toleranslı ve uzlaşmacı olması gerektiği görüşünde.

Suriye operasyonu istenmiyor

Anketteki ‘Hükümet sorunlarınızı çözmekte ve ülkeyi yönetmekte başarılı olduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusuna halkın yüzde 70’i hayır derken yüzde 29’u evet diyor. Suriye’ye askeri operasyona halkın yüze 84 gibi büyük bir kısmı hayır derken yüzde 15 Suriye’ye askeri operasyonu onaylıyor. ‘Türkiye’nin ülke sınırlarının güvenliğinin kontrol altında olduğuna inanıyor musunuz?’ sorusuna halkın yüzde 85’i hayır diyor.