Metropoll anketine göre, halk Suriye'nin kuzeyini kimin kontrol etmesini istiyor?

Metropoll Araştırma Merkezi "Hükümetin Suriye politikası ve Suriye hedeflerine halkımız ne diyor?" konulu bir anket hazırladı. 7-12 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde 2074 kişiyle görüşülerek hazırlanan ankette "Suriye'nin kuzeyini kim kontrol etmeli?" sorusuna AKP’li seçmenin yüzde 34.9'u, CHP'li seçmenin ise yüzde 49.4'ü PYD cevabını verdi. AKP’li seçmenin yüzde 20.6'sı ise IŞİD'i tercih etti.

CNN Türk’te Şirin Payzın'ın konuğu olan Metropoll Araştırma Merkezi’nin sahibi Özer Sencar'ın açıkladığı anket sonuçlarından öne çıkan başlıklar şöyle: