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Medya

Son Başbakan'dan Habertürk yorumu: Birini kapattık, biri kaldı

"Onlar da bizim gibi işsiz kaldı”

07 Temmuz 2018 15:17

Son Başbakan Binali Yıldırım, cuma günü son kez basılı olarak yayınlanan Habertürk gazetesiyle ilgili olarak, “Birini kapattık, biri kaldı” yorumunda bulundu.

Çankaya Köşkü’nde Başbakanlık muhabirleriyle bir araya gelen Başbakan Yıldırım, muhabirlerin, “Ama 400 arkadaşımız işsiz kaldı” demesi üzerine de ise "Onlar da bizim gibi işsiz kaldı” dedi.

Habertürk gazetesi, basılı hayatına son verme kararı almış ve dijitale yönelmişti. Gazete son sayısını 5 Temmuz Cuma günü çıkarırken; basılıyı kapatma kararının ardından işten çıkarmalar başlamıştı.

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