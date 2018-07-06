Dün son baskısıyla okurlarına veda eden Habertürk'te çok sayıda gazeteci işten çıkarıldı

Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan Gazete Habertürk, dün (6 Temmuz 2018) yayınlanan son baskısıyla okurlarına veda etti. Gazetenin kapanmasıyla birlikte yönetimin, birçok deneyimli gazeteciyi işten çıkardığı aktarıldı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Habertürk'ün yollarını ayırdığı deneyimli gazeteciler şöyle:

Ümran Avcı, Müslim Sarıyar, Murat Ataş, Dündar Kale, Hayati Arıgan, Veli Sarıboğa, Sinan Bilgenoğlu, Akıncan Adaban, Mehmet Kayahan, Soner Özcan, İrem Koca, Arif Taşkın, Gökhan Artan.

Gazetenin Yazı İşleri servisinde görev yapan tüm editörlerle de yolların ayrıldığı belirtildi. Magazin servisinden ise Mehmet Çalışkan ve Bülent İpek dışındaki çalışanların görevine son verildiği de iddialar arasında yer alıyor. Gazete Habertürk, TV yazarı Mustafa Doğan ile tiyatro yazarı ve editör Ece Saruhan'la da yollarının Habertürk ile ayrıldığı ileri sürülüyor. Doğan, son sayıda kaleme aldığı yazısında, okurlarına "Yine görüşmek üzere..." demişti. Ayrıca Türkiye'nin sayılı eğitim muhabirlerinden Pervin Kaplan da tenkisat sonucu kurumla ilişkisini kesen isimlerden biri oldu.

Gazetenin kuruluşundan itibaren eğitim editörü ve yazarı olarak çalışan Kaplan ayrılma kararını sosyal medyada paylaşmış, şunları yazmıştı:

“Gazetemiz kapandı, benim de Habertürk ailesiyle yollarım ayrıldı. Gazetede ilk gün yaptığım haber ile son günkü sayfam da meslek hatırası olarak kaldı."

Ciner Grubu’na bağlı yayın yapan Habertürk Gazetesi son dönemde yaşadığı ekonomik zorluklar ve kur fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle yayın hayatını devam ettirmekte zorluk yaşamış ve dijital bir dönüşüm içine girme kararı almıştı. Gazete, kapanırken 'bazı isimlerin dijitale kaydırılacağına' işaret etmişti.

Ayrıca uzun süredir boş olan Haberturk.com Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna da Yavuz Barlas’a teslim edildi.