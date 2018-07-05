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Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş görevi bıraktı

Ateş, bundan sonra habertürk.com.tr'de yazılar yazacağını söyledi

http://cmk.t24.com.tr/mmk/browse.php?for=story&mediatype=image

05 Temmuz 2018 15:58

Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla görevini bıraktığını duyurdu. Ateş, kanalda program yapmaya devam edecek.

Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, bugün kanal çalışanlarıyla yaptığı toplantı sonrası, çalışma arkadaşlarına görevi bıraktığını açıkladı. Ateş bundan sonra kanalda program yapacağını ve habertürk.com.tr’de yazılar yazacağını söyledi.

Ateş, TV NET kanalından Haber Türk’e genel müdür olarak transfer olmuştu.

Ateş, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

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habertürk tvveyis ateşhaberGenel Müdür
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