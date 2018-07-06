Veyis Ateş görevi bırakmıştı; Habertürk TV'de üst düzey iki atama; Genel Yayın Yönetmeni kim oldu?

Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş, dün (5 Temmuz 2018) Twitter hesabından yaptığı açıklamayla görevini bıraktığını duyurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da yaptığı yazılı açıklamada, Ateş'e teşekkür ederek üst düzey ijki atama yapıldığını duyurdu. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği'ne Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli getirilirken, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı görevini ise Kürşad Oğuz yapacak.

Kenan Tekdağ'ın atama duyurusu şöyle:



Değerli çalışma arkadaşlarımız,



Habertürk TV Genel Müdürü Sayın Veyis Ateş, kendi isteğiyle Habertürk TV Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktadır. Habertürk TV'de Genel Müdür olarak başarılı çalışmalar yapan değerli çalışma arkadaşımız Veyis Ateş bundan sonra görevini Habertürk TV programcılığı ve grup dijital mecralarında yazar olarak sürdürecektir. Kendisine bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonra da başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.



Değerli çalışma arkadaşlarımız,



Yeniden yapılanma kapsamında:



1 - Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni arkadaşımız Sayın Selçuk Tepeli atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.



2 - Habertürk TV Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı görevine Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Sayın Kürşad Oğuz arkadaşımız atanmıştır. Sayın Kürşad Oğuz arkadaşımıza da yeni görevinde başarılar dileriz.



M. Kenan TEKDAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı