Son üç yılda bonzai kullanımı yüzde 6’dan yüzde 70’e çıktı

Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı ve Tedavi Merkezi’nin yaptığı son araştırma, uyuşturucu bağımlısı gençlerin durumunu gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, son üç yılda ergenlerde sentetik uyuşturucu kullanımı yüzde 6’dan yüzde 70’e yükseldi. Veriler, kız çocuklarının madde kullanım oranının da arttığını gösterdi.

Müleyke Barutçu’nun Zaman’daki haberine göre, çocuklarda “bonzai” benzeri sentetik uyuşturucuların kullanımındaki artış kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, yeni veriler aileleri korkutuyor. Uyuşturucu kullanımı her geçen gün artarken, başlama yaşı da gittikçe düşüyor.

Uyuşturucu kullanımı en çok ergenlerde arttı

Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı ve Tedavi Merkezi’nin (ÇEMATEM) araştırmasına göre, uyuşturucuda asıl sorun çocuklarda değil, ergenlerde. Tedavi merkezinin rakamlarına göre, son 3 yılda ergenlerde sentetik uyuşturucu kullanımı yüzde 6’dan yüzde 70’e yükseldi. Uyuşturucuya başlama yaşının düştüğü gözlenirken, kullanım oranı en çok artan maddenin ise sentetik uyuşturucu bonzai olduğu tespit edildi.

Ailelerin korkulu rüyası haline gelen sentetik uyuşturucuyla ilgili sadece ÇEMATEM Bakırköy şubesine 2013’te 10 bin 508 vaka geldi. Bu rakam 2011’de 7 bin 667 idi. Rakamlara göre, 2011’de yüzde 6,2 olan sentetik uyuşturucu vakası 2013 yılında yüzde 70,5’e yükselmiş durumda. 2010 yılından bu yana çocuklar ve ergenlerin alkol ve madde bağımlılığına dair ÇEMATEM’de hizmet veren Doktor Arzu Çiftçi Demirci, ergenlerin içinde bulundukları fizyolojik ve psikolojik değişim nedeniyle uyuşturucuya eğilimli olduklarını söyledi.

Son yıllarda özellikle sentetik maddeye erişim kolaylaştığı için, kullanıcı oranı da artıyor. 2011’den bu yana maddeye başlama yaşı düşerken, kızların madde kullanım oranı da arttı. Doktor Arzu Çiftçi Demirci’nin dikkat çektiği bir diğer husus ise maddeye başlama yaşı ile tedaviye başlama yaşı arasında 2 buçuk senelik bir döneminin olması.

Kardeş sayısının artması uyuşturucu eğilimiyle doğru orantılı

Merkeze yapılan başvurulara göre, 2013’te maddeye başlama yaşı ortalama 13,75 iken tedaviye başvuru yaşı 16,2. Uyuşturucu kullanımına dair bu verilerin, doğrudan aile ile ilgili olduğunu söyleyen Demirci, 3 çocuk veya üzerinde kardeşi olan çocukların uyuşturucu kullanımında artış gösterdiklerini belirtti. Ailenin ister istemez her çocuğa ayıracağı ilginin çocuk sayısı arttıkça düştüğünü belirten Demirci, akrabada kullanılan uyuşturucunun da çocuk ve ergene etki ettiğini söyledi.

Çalışan çocuklarda uyuşturucu kullanımı daha fazla

Arzu Çiftçi Demirci, 2011’de kendilerine yönelik başvurun çocukların yüzde 59,1’i çalışma geçmişine sahip olduğunu fakat 2013’te bu oranın yüzde 82’ye yükseldiğini söylüyor. Bu verinin okullaşma oranıyla paralel seyrettiğini belirten Demirci, ilköğretimi tamamlayan öğrencilerin yüzde 5’inin ortaöğretime devam etmediğini belirtiyor. Bu yüzde 5’lik kaybın “çırak”lık sektörüne yönlendirildiğini belirten Demirci, çocukların uyuşturucu ile ilk defa burada tanıştıklarını söyledi. Oto tamirciliği, dericilik, ayakkabıcılık gibi sektörlerde “çırak” olan çocukların buradaki uçucu madde içeren yapıştırıcı gibi birtakım maddelerle tanıştıklarını söyledi. Bu sebeple Demirci, çocukların okul takibi veliler tarafından sıkı bir şekilde yapılırsa, uyuşturucuya karşı çocuk ve ergenlerde önlem alınabileceğini söyledi.