'Bonzai'ye verilecek cezalar arttırılıyor

AKP İstanbul Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Oktay Saral, verilecek cezanın yarı oranında artırıldığı uyuşturucu maddelerin arasına bonzai gibi "sentetik" maddenin de eklenmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklife göre, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin, bazmorfin veya sentetik olması halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Ayrıca bu tür uyuşturucu ve uyarıcıları; eğitim kurumları, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, ibadethane veya üniversite gibi yerlerde ya da buraların yakınında satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden veya bulunduranlara verilecek cezaya da yarı oranında artırılma hükmü uygulanacak.

Saral, teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki gündeminin bonzai konusu olduğunu anımsatarak, bonzai ile çocukların, gençlerin bile bile ölüme götürülmesinin herkesin vicdanını yaraladığını kaydetti. Saral, "AK Parti olarak uyuşturucuya, iktidara geldikleri andan itibaren savaş açtıklarını,'sadece sivrisineği yok etmek istemediklerini, bataklığı kurutmak istediklerini" söyledi. Oktay Saral, şöyle konuştu:

"Tamamen belden aşağı bir insanlık tipi oluşturuluyor. Tabiri caizse; belden yukarısı olmayan, kalbi, merhameti, şefkati, tüm insancıl duyguları yok edilmiş bir insanlık tipi oluşturuluyor. Gençlerin; maddeci, materyalist, anını ve hazzı olabildiğince yaşayan, bütün dini normlardan, ahlaki normlardan yoksun bir gençlik olmaması için çabalamalıyız. Bu şekilde devam ederse, bonzai sorunu hepimizin çocuklarını içine alan bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Bu nedenle, 'bütün işler bir tarafa, bu iş bir tarafa.' Biz geleceğin Türkiyesi'ni inşa etmeye çalışıyoruz. Ama bunu yaparken, gençlerimizi uyuşturu baronlarının eline atarsak, yaptığımız kazanımların hepsini bir anda yok etmiş oluruz.

Çağın vebası dediğimiz kapitalizm, bütün medeniyetleri insani duygulardan arındırarak, tamamen hazza dayalı bir gençlik yaratmaya çalışıyor. İşte biz bunlardan arınmalıyız. Bu nedenle de gençleri, çağın bu vebasından kurtarmak için bu kanun teklifini verdik. Teklifi, inşallah yeni yasama döneminde Genel Kurul'da, AK Parti Grubu'nun da onayıyla görüşmeyi planlıyoruz." (AA)