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Soma davasının ikinci duruşması yarın başlıyor

Yarınki duruşmada sanık ve mağdur vekilleri sanıklara doğrudan soru soracak, ayrıca tanıkların da çapraz sorgusu yapılacak

15 Haziran 2015 00:08

Hülya Karabağlı

13 Mayıs 2014'ta Manisa'nın Soma ilçesinde gerçekleşen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 8’i tutuklu 45 sanıklı Soma davasının ikinci duruşması, yarın (15 Haziran) başlıyor. Yarınki duruşmada sanık ve mağdur vekilleri sanıklara doğrudan soru soracak, ayrıca tanıkların da çapraz sorgusu yapılacak. Duruşma da keşif günü ve saatinin de belirlenmesi bekleniyor.

Soma davası müşteki avukatlarından Sercan Okur, yarınki davayla  ilgili şu bilgileri verdi:

-Yargılanan sanıklar, maden ocağını işleten şirket yönetici ve çalışanları ile Ege Linyitleri Müessesi'nin kazanın meydana geldiği ocağı denetlemekle görevli olan memurları.

Avukat Sercan Okur-İlk duruşmada sanıkların tek tek sorgusu gerçekleştirildi. Sanıklar olaya ilişkin kaza günü ve öncesinde yaşananları anlatarak savunmalarını yaptılar. Sanıkların sorgusundan sonra sanık vekili avukatların savunmalarına geçildi. Son olarak mağdur avukatlarının beyan ve talepleri alındı.

 

Topçu defterleri ilk duruşmadan sonra
ortaya çıktı

 

-Yaklaşık iki hafta süren ilk duruşmada, soruşturma aşamasında ortaya çıkmayan ve yok denilen topçu (dinamit atım) defterleri sanık vekilleri tarafından mahkemeye ibraz edildi. Olaya ilişkin görgüye dayalı bilgisi olan tanıkların dinlenmesine karar verildi. Çeşitli üniversitelere müzekkere yazılarak bilirkişilik yapabilecek kişilerin isimleri istendi, kazanın meydana geldiği maden ocağının keşif yapılmak üzere hazırlanmasına karar verildi.

-Maden ocağında ne zaman keşif yapılacağı henüz belli değil.

-Yarın başlayacak duruşmalarda sanıkların çapraz sorgusu yapılacak, sanık ve mağdur vekilleri sanıklara doğrudan soru soracak. Ayrıca tanıklar dinlenerek tanıkların çapraz sorgusu yapılacak.

-İkinci duruşma da keşif günü ve saatinin de belirlenmesi bekleniyor.

 

Tahliye talebinde bulundular

 

-İlk duruşmanın sonunda, sanık vekilleri tutuklu sanıkların tutuksuz yargılanmaları için tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme tahliye taleplerini reddederek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

-Duruşmalar esnasında ifade veren sanıkların hemen hemen tamamına yakını tüm sorumluluğun maden kazasında vefat eden iş güvenliği uzmanı Mehmet Efe'ye ait olduğunu beyan ettiler. Sanıkların bu beyanları mahkeme salonunda bulunan şehit yakınlarının tepkilerine ve zaman zaman gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

-İlk duruşmayı pek çok sivil toplum örgütü barolar ve barolar birliği takip etti. Sivil toplum örgütlerinin davaya katılma talepleri mahkeme tarafından reddedildi

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