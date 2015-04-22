Soma davasında 7. oturum başladı

Manisa’nın Soma ilçesindeki maden ocağında 13 Mayıs 2014’te meydana gelen iş cinayetinde 301 madencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması yedinci oturumla bugün devam ediyor.

Duruşma salonuna dönüştürülen Bülent Ciğeroğlu Kültür Merkezi’nde devam eden birinci duruşmanın yedinci oturumu öncesinde yoğun polisiye önlemler alındı.

Madenci aileleri, avukatlar ve gazeteciler kültür merkezine polis aramasından geçirildikten sonra alındı.

Aileler, “301 unutmadık, unutmayacağız” yazılı tişörtler giyerek duruşma salonunda yerlerini alırken, çok sayıda sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcileri de duruşmayı takip ediyor.

Davanın yedinci oturumunda sanık İsmail Adalı’nın avukatı Faruk Çalışkan’ın savunmasıyla başladı.

İddianame

Soma’da 13 Mayıs 2014’de Eynez ocağında meydana gelen iş cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede 8’i tutuklu, 37’si tutuksuz 45 şüpheli hakkında dava açılması talep edildi. İddianamede 162 yaralı işçi mağdur müşteki olarak yer aldı.

İddianamede 301 işçinin hayatına mal olan iş cinayeti şu ifadelerle tarif edildi:

“Maden ocağında U3 trafosu etrafında toplu olarak bırakılan kömürün kontrolsüz bir şekilde kendiliğinden yanması sonucu oluşan karbonmonoksit gazının temiz hava girişine ulaşması, temiz hava ile temas eden kendiliğinden yanan kömürün tam yanmaya dönüşmesi, bu yangının 4 numaralı kömür nakil bandının bulunduğu yola sirayet ederek bu bölümdeki ve 3 numaralı kömür nakil bandının bulunduğu yoldaki bant, ahşap tahkimat, PVC boruları, elektrik kablolarını tutuşturması, su ile soğutma çalışmaları sonucu açığa çıkan zehirleyici, boğucu gazlar olması ve bu gazların da olay esnasında işçileri etkilemesi sonucu gerçekleştiği, işçilerin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettikleri, yaralı kurtarılan işçilerin de karbonmonoksit zehirlenmesinden etkilendikleri anlaşılmıştır.”

230 sayfalık İddianamede tutuklu Soma A.Ş. sahibi Can Gürkan, vardiya amirleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, İsmail Adalı, Genel Müdür Ramazan Doğru, teknik nezaretçi Ertan Ersoy, İşletme Müdürü Akın Çelik ve maden teknisyeni Mehmet Ali Günay Çelik’in TCK 81. maddesinde yer alan “olası kasıtla insan öldürme ve yaralama” suçunu işledikleri belirtildi.

Geri kalan tutuksuz sanıklar TCK 85/2’den yani “bilinçli taksirle insan öldürmek”ten suçlandı.

Tutuklu sekiz şüphelilerin 301 kez 20 ile 25 yıl, 162 kez de 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezalandırılmaları, geri kalan 37 tutuksuz şüphenin ise 2 ile 15 yıl arası hapisle cezalandırılması talep edildi.