Soma davası sanığından itiraf: 10 km’lik hava koridoruna bir tek ben bakıyordum yetemedim

Soma’da 13 Mayıs 2014’te 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın dünkü (20 Nisan 2015) duruşmasında tutuksuz sanıkların bir bölümü ifade verdi. Duruşmaya sanıkların itirafları damga vurdu. Tek havalandırma sorumlusunun ocağa yetmeye çalıştığı, maskelerin 5 yılda bir kez bakımının yapıldığı, tek dinamit patlatıcı olduğu, havalandırma defterinde oynama yapıldığı ortaya çıktı.

Davanın sanıklarından havalandırma mühendisi Fuat Ünal Aydın, şunları söyledi:

"Ocak, 10 km uzunluğunda bir hava koridorundan ibaret. Buranın bütün havalandırmasından ben sorumluyum. Madene kişi başı bir metreküp hava verilmesi gerekirken, 50 kişinin çalıştığı bölümlere ortalama 180 metreküp hava veriyorduk. Havayı madende bir tek ben ölçüyordum. Madende başka havalandırma mühendisi yoktu. Gündüz vardiyasında çalışıyordum. Diğer vardiyalarda yetkili mühendis yoktu. (Hâkimin sorusu üzerine) Tek başına yeterli değildim. Bir panoya gidene kadar zaten mesai bitiyordu."

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, Aksihar Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 Nisan Pazartesi günü görülmeye başlanan davanın 5’inci duruşmasına tutuklu sanıklar Soma Kömürleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, mühendis Ertan Ersoy, teknik müdür İsmail Adalı, vardiya amirleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık ve Mehmet Ali Günay Çelik ile tutuksuz 37 sanıktan 31’i, mağdur aileleri ve tarafların avukatları geldi. Duruşmanın dünkü oturumuna, önceki oturumlarda görev yapan Duruşma Savcısı Oğuz Köktan’ın yerine Koray Keskin katıldı. Mahkeme Heyeti Başkanı Aytaç Ballı, duruşmada önce tutuksuz sanıklardan havalandırma mühendisi Fuat Ünal Aydın’ı dinledi.

‘Diğer vardiyalarda yetkili mühendis yoktu’

Mühendis Aydın, “Ocak 10 km uzunluğunda bir hava koridordan ibaret. Buranın bütün havalandırmasından ben sorumluyum. Madene kişi başı bir metreküp hava verilmesi gerekirken, 50 kişinin çalıştığı bölümlere ortalama 180 metreküp hava veriyorduk. Havayı madende bir tek ben ölçüyordum. Madende başka havalandırma mühendisi yoktu. Gündüz vardiyasında çalışıyordum. Diğer vardiyalarda yetkili mühendis yoktu” dedi.

‘Havalandırma defterine sadece imza attım’

Aydın, Mahkeme Başkanı’nın “Peki yeterli miydin, tek başına yetiyor muydun” sorusuna ise “Hayır değildim. Bir panoya gidene kadar zaten mesai bitiyordu” yanıtını verdi. Mahkeme Başkanı Ballı’nın, “İddianamede havalandırma defterinde tutarsızlıklar tespit edildiği yazıyor. Değerler bir gün önceki değerler kopyalanarak yazılmış gibi görünüyormuş. Buna ne diyeceksin?” sorusu üzerine Fuat Ünal Aydın şu itirafta bulundu: “111 sayfalık defterin sadece 19 sayfası bana ait. Olay günü 30 Nisan 2014 tarihli sayfayı Harun Yıldırım doldurdu. Ben sadece imza attım. Bu sayfayı kabul etmiyorum.

‘Riskleri bilseydim madende çalışmazdım’

Görevimi haftanın 6 günü tek başıma yerin altına girerek yaptım. Aynı risklere ben de maruz kaldım. Beni ilk olarak işe alan kişi Süleyman Sarı. Üniversite raporunu iddianamede öğrendim. Süleyman Sarı riskin farkındaysa beni neden işe aldı? Bu raporu ve riskleri bilseydim bu madende çalışmazdım.”

‘Maskelere 5 yılda bir kez kontrol’

Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı’nın gaz maskeleriyle ilgili sorularını da yanıtlayan havalandırma mühendisi Aydın ve ondan sonra dinlediği dinamit patlatmadan sorumlu mühendis Serkan Kocaman’dan çarpıcı itiraflar geldi. İki mühendis maskelerin 5 yılda bir kez topluca kontrol edildiğini anlattı. Serkan Kocaman, Mahkeme Başkanı’nın soruları üzerine, “Görev alanımda bir mühendis vardı. Yetişmem mümkün değildi. Emniyet birimindeki nezaretçi arkadaşlardan yardım alırdım” diye konuştu. Sensör verilerinin 50 PPM üzerinde seyretmesinin dinamit atımları nedeniyle olduğunun söylendiğini belirtti. Bunun mümkün olup olmadığına ilişkin soruya ise “Dinamit atımı nedeniyle değerler 12 saat boyunca 50 PPM’de olmaz” yanıtını verdi. Kocaman, bir vardiyada 150-200 kg dinamit patlatıldığını kaydetti. Salonda günde 3 vardiyada yarım ton dinamit patlatıldığı yorumları yapıldı.