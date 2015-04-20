Soma Davası'nda 'can güvenliği' gerekçesiyle karartma talebi!

Soma'da geçen 13 Mayıs'ta meydana gelen maden faciasında, hayatını kaybeden 301 işçinin ölümünde kusurları bulunduğu için haklarında, "olası kastla öldürme", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan 8'i tutuklu 45 sanığın yargılanmasına devam edilen davada, sanık avukatlarının mahkemeden karartma talebinde bulundukları ortaya çıktı.

UYAP üzerinden dilekçeleri görülen bazı sanık avukatlarının duruşmalarda işçi yakını olmayan siyasiler başta olmak üzere çok sayıda izleyicinin bulunduğunu ileri sürdü. Avukatlar ayrıca dilekçelerinde hem bu izleyicilerinin hem de işçi yakınlarının sanıklara ve kendilerine yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği ve saldırı girişiminde bulunduklarını öne sürdü.

Avukatlar bu gelişmelerden dolayı duruşmanın kapalı yapılmasını ya da güvenlik sağlanamayacaksa başka bir ile davanın alınmasını talep etti. Mahkeme başkanın bu taleple ilgili olarak henüz bir karar vermediği öğrenildi.

Somalı işçi ailelerinin avukatı olan ve aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi olan Avukat Nergis Tuğba Aslan avukatların bu girişimlerinin davayı karartmaya ve sürünceme gayreti içerisinde olduğunu söyleyerek, "Duruşmanın ilk günü kendilerine bir şey yapmayıp sadece acılarını haykıran ailelerin tepkisi karşında sanık avukatlarının duruşma salonunu terk etmeleri sonrasında bu girişimleri bizi şaşırtmadı. Biz duruşmada da söyledik. Avukatların can güvenliklerinin teminatı biziz diye. Hala da bu geçerli, ancak adaletin yerini bulması ve adil yargılamayı engelleyecek girişimlerin sorumlusu ise bu başvuruların sonunda sanık avukatları olacaktır" dedi.