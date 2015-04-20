T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soma Davası'nda 'can güvenliği' gerekçesiyle karartma talebi!

Sanık avukatlarının can güvenlikleri olmadıkları gerekçesiyle mahkemelerin kapalı olmasını istedikleri öğrenildi

20 Nisan 2015 11:33

Soma'da geçen 13 Mayıs'ta meydana gelen maden faciasında, hayatını kaybeden 301 işçinin ölümünde kusurları bulunduğu için haklarında, "olası kastla öldürme", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan 8'i tutuklu 45 sanığın yargılanmasına devam edilen davada, sanık avukatlarının mahkemeden karartma talebinde bulundukları ortaya çıktı.

UYAP üzerinden dilekçeleri görülen bazı sanık avukatlarının duruşmalarda işçi yakını olmayan siyasiler başta olmak üzere çok sayıda izleyicinin bulunduğunu ileri sürdü. Avukatlar ayrıca dilekçelerinde hem bu izleyicilerinin hem de işçi yakınlarının sanıklara ve kendilerine yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği ve saldırı girişiminde bulunduklarını öne sürdü.

Avukatlar bu gelişmelerden dolayı duruşmanın kapalı yapılmasını ya da güvenlik sağlanamayacaksa başka bir ile davanın alınmasını talep etti. Mahkeme başkanın bu taleple ilgili olarak henüz bir karar vermediği öğrenildi.

Somalı işçi ailelerinin avukatı olan ve aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi olan Avukat Nergis Tuğba Aslan avukatların bu girişimlerinin davayı karartmaya ve sürünceme gayreti içerisinde olduğunu söyleyerek, "Duruşmanın ilk günü kendilerine bir şey yapmayıp sadece acılarını haykıran ailelerin tepkisi karşında sanık avukatlarının duruşma salonunu terk etmeleri sonrasında bu girişimleri bizi şaşırtmadı. Biz duruşmada da söyledik. Avukatların can güvenliklerinin teminatı biziz diye. Hala da bu geçerli, ancak adaletin yerini bulması ve adil yargılamayı engelleyecek girişimlerin sorumlusu ise bu başvuruların sonunda sanık avukatları olacaktır" dedi.

ETİKETLER

soma davasıkaratmasanıklarcan güvenliğimahkeme

İlgili Haberler

Soma davasının sanıkları ölen baş mühendisi tek suçlu ilan etti!

'Kendisini savunamadığı için ölünün üzerine bas geç, çakalların dansını izliyoruz'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24