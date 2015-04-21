Soma davası sanıklarının avukatı: Onları savunmaktan gurur duyuyorum

13 Mayıs 2014'ta Manisa'nın Soma ilçesinde gerçekleşen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 8'i tutuklu 45 sanıklı davanın 6. duruşmasında sanık avukatları dinlendi.

Öğleden sonraki oturum başlamadan önce mağdurlara uyarıda bulunan mahkeme heyeti başkanı Aytaç Ballı, “Sanık müdafilerine müdahale etmeyin onlar burada bulunmazsa yargılama yapamayız. Biz de burada olamayız. Sükunetle dinleyin" dedi.

Oturumda ilk olarak, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın avukatı Kadir Çetin, savunma yaptı. Bilirkişilerin yanlış bilgiler aktardığını iddia eden Çetin, bilimsel bir ekip kurulmasını talep ettiklerini söyledi.

'Bilirkişiler hayatında madene inmemiş kimselerdir'

Çetin, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

''Bilirkişiler ocakta aldığı bilgileri manipule ediyor. Böyle bilirkişilik olmaz. Bilimsel değil, ideolojik davranıyorlar. Bu büyük bir felakettir. Türkiye'de bugüne kadar hiçbir madende görülmemiş bir şey yaşanmıştır. Bana kızabilirler ama doğru bildiğimi tabi ki söyleyeceğim. Herkesin bu olayı araştırmasını istiyoruz. Bilimsel bir ekibin kurulup çözülmesini istiyoruz. Örneğin, sunumda gördüğümüz tarihte 8 sensörde de veriler aşağıya inmiş. Neden? Çünkü o gün 23 Nisan. O gün ocakta işçi yok, patlatmöa yok. Yangın olsaydı böyle olmazdı. 23 Nisan 2012, 2013 ve 2014 verileri hepsi aynı. 1 Mayıs ve 29 Ekim'de de aynı şey geçerli. Bilirkişi ocaktaki ani yükselmelerin top atmadan olduğunu bizim söylememizle farkına vardı. Top atma nedir bilmeyen hayatında madene inmemiş bilirkişilerdir bunlar..''

İşçiler yalan beyanda bulundu iddiası





“Ocakta Çin maskesi yoktu. Maskeler eksik değildi. Basına ve savcılığa konuşan bazı işçiler yalan beyanda bulunmuştur. 191 mağdurdan sadece 15 kişi maskem çalışmadı diyor. 39 kişi kullanmamış. 15 kişinin çalışmamasının nedeni ise bir anda ocağı dolduran yüksek karbon monoksittir. 5-10 dakika içinde 15-20 bin ppm’i bulan gaz, maskeleri bile çalışamaz hale getirmiş.

'Müvekkilim ve diğer sanıklar bu olayda en fazla üzüntü duyan, zarar göre insanlardır'

Savunmasının devamında, müvekkillerinin avukatlığını yapmaktan gurur duyduğunu ve onların bu olaydan en fazla zarar gören, üzüntü duyan insanlar olduğunu söyleyen Çetin, savunmasına şu şekilde devam etti:

"Müvekkilim ve diğer sanıkların bu olayda öngördükleri, bildikleri, farkına vardıkları bir olayın ve tedbirsizliğin olduğuna inanmıyorum. Her biri konularında uzman Türkiye’de sayılı olan işlerinin ehli kişilerdir. En fazla üzüntü duyan ve zarar gören insanlar onlardır. Biliyorum kimisi babasını, kimisi eşini, kimisi kardeşini kaybetti ama onlar çalışma arkadaşlarını kaybedip en acısı da hiçbir suçları olmadığı halde sorumlu tutulmaktadırlar. Onların avukatlığını yapmaktan onur duyuyorum.

İşletme müdürünün avukatı: 'Başka ihtimaller olabilir'

Can Gürkan'ın avukatının ardından, işletme müdürü Akın Çelik’in avukatı Yusuf Koçyiğit savunma yaptı. Facianın gerçekleşmesine ilgili başka ihtimaller olabileceğini söyleyen Koçyiğit, bunlar araştırılmazsa sanık olan kişilerin olayın mağdur olabilecek konuma gelebileceklerini belirtti.

Koçyiğit'in yaşanan faciaya sebep olabileceğini iddia ihtimaller şu şekilde:

Sabotaj ihtimali

Avukat Koçyiğit, yaşanan facia sonrasında sosyal medyada açılan 'Diren Soma' hesabını sebep göstererek, sabotaj ihtimaline dikkat çekti. Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Olayın hemen ardından sosyal medyada Diren Soma isimli sayfa açılması, marjinal ideolojik gurupların terör eylemlerinde 'Diren Soma' sloganını kullanması sabotaj ihtimalini ortaya koymaktadır. Olayın meydana geldiği yer ocağın tam ortasında, kalbi niteliğindedir. 'En çok zararın verilebilmesi için neresi uygun' diye sorulsa 'Burası' denilecektir. Bir kömür madeni sabotaj için en uygun yerdir. Siyaseten Soma, belirleyici siyasi olarak kazanıma uygun bir yerdir. Olayda beyaz duman şeklinde bir dumanın galerilerin içinde görüldüğü belirtildi. Beyaz duman şeklinin araştırılması halinde petrol ve türevi maddelerden ortaya çıkacağı görülecektir. Bu yüzden sabotajın da bir ihtimal olarak değerlendirilmesi gerekmektedir."



Dikkatsiz çalışan yangını çıkarttı ihtimali



"Çalışanlardan biri dikkatsizlik ile yangına sebebiyet vermiş olabilir. Üstlerinden ceza yiyeceği yada kendisine kızılacağı gerekçesiyle korkmuş, yangını zamanında habervermemiş, kendi müdahale etmeye çalışmış, böylece yangının büyüme ihtimali de bulunmaktadır."



Bir önceki işletme ihmali



"Bir önceki işletme tarafından kapatılan tavan taşının çökertilmediği, içinde bulundurduğu gazların ocağa aniden püskürmesi ile gerçekleşmesi olması ihtimali. Eski imalatlar da sondaj yöntemi ile araştırılmalıydı."

Bitişik nizamdaki ocağın faciaya sebep olması ihtimal

"Ruhsat bitişiğinde bulunan 100 metre mesafede bir ocak var, kapalıdan açık ocak işletmesi haline dönüştürülmüş. S panolarının neredeyse üzerinde olan bu ocak bitişik nizam şeklindedir. Olay olduğu günlerde araştırmaya girdik. 'Deprem olayı olmuş mu' diye araştırdığımızda o sabah 2.2 şiddetinde bir depreme rastladık. Ve bu depreme bakarken Kandilli Rasathanesi'nin sitesinden bir veriye ulaştık. Bu işletmede 3 şiddetine varan patlatmalar yapıldığı bilgisine ulaştık, bu patlamaların etkisiyle, bitişik nizamdaki ocakta kırılmalar ve boşluklar yaratabileceği varsayımına ulaştık. Eynez Ocağına bitişik nizamda bulunan imalatlarda biriken bir gazın ocağa sirayet etmiş olması ihtimali..."



Avukat Koçyiğit, savunmasının sonunda yeni bir bilirkişi heyetinin oluşturulmasını talep etti.