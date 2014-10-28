SİYAD'ın yeni başkanı Melis Behlil

51. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan sansür tartışmalarının ardından Sinema Yazarları Derneği'nde (SİYAD) yönetim değişikliği yaşandı. SİYAD Başkanlığı’ndan istifa eden Alin Taşçıyan’ın yerine Melis Behlil başkan seçildi. SİYAD’dan yapılan açıklamada, Taşçıyan ile birlikte Elif Tunca da istifa etti. İstifaların ardından boşalan yönetime yedek yönetim kurulundan Şenay Aydemir ve Janet Barış girdi.

BİA'nın haberine göre, SİYAD’ın 10. dönem yeni yönetim kurulu gerçekleştirdiği ilk toplantıda ikinci başkanlık görevinde bulunan Melis Behlil’i başkan, yönetim kurulu üyesi olan Uğur Vardan’ı ikinci başkan olarak atadı. Melis Behlil ve Uğur Vardan’ın yeni görevleriyle birlikte SİYAD yönetim kurulunun asil üyeleri Deniz Yavuz, Şenay Aydemir ve Janet Barış’tan oluştu.

'Sansürü çağdışı bir uygulama olarak görmüşlerdi'

51. Altın Portakal Film Festivali’nde sansür tartışması ön jüriden geçen Reyan Tuvi’nin yönettiği Gezi direnişiyle ilgili “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” belgeselinin TCK’ya aykırı olduğu gerekçesiyle seçkiden çıkarılmasıyla başladı. 51. Altın Portakal’daki sansür tartışmasında SİYAD resmi Twitter hesabı üzerinden “Altın Portakal Film Festivali’nde bir belgesel filmin sansür edildiğine dair ön jüri ve yönetmeninin açıklamasıyla, festivalin sansür uygulamadığına dair açıklamasını üzülerek okuduk” şeklinde bir açıklama" yapmıştı. Bu açıklamanın üzerine derneğin 71 üyesi sansürü “çağdışı bir uygulama” olarak nitelendirdikleri ayrı bir protesto metni yayınlamıştı.