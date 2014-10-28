T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

SİYAD'ın yeni başkanı Melis Behlil

Sinema Yazarları Derneği Başkanı Alin Taşçıyan istifa etti, yerine Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü'nden Melis Behlil seçildi

28 Ekim 2014 14:48

51. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan sansür tartışmalarının ardından Sinema Yazarları Derneği'nde (SİYAD) yönetim değişikliği yaşandı. SİYAD Başkanlığı’ndan istifa eden Alin Taşçıyan’ın yerine Melis Behlil başkan seçildi. SİYAD’dan yapılan açıklamada, Taşçıyan ile birlikte Elif Tunca da istifa etti. İstifaların ardından boşalan yönetime yedek yönetim kurulundan Şenay Aydemir ve Janet Barış girdi.

BİA'nın haberine göre, SİYAD’ın 10. dönem yeni yönetim kurulu gerçekleştirdiği ilk toplantıda ikinci başkanlık görevinde bulunan Melis Behlil’i başkan, yönetim kurulu üyesi olan Uğur Vardan’ı ikinci başkan olarak atadı. Melis Behlil ve Uğur Vardan’ın yeni görevleriyle birlikte SİYAD yönetim kurulunun asil üyeleri Deniz Yavuz, Şenay Aydemir ve Janet Barış’tan oluştu.

 

'Sansürü çağdışı bir uygulama olarak görmüşlerdi'

 

51. Altın Portakal Film Festivali’nde sansür tartışması ön jüriden geçen Reyan Tuvi’nin yönettiği Gezi direnişiyle ilgili “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” belgeselinin TCK’ya aykırı olduğu gerekçesiyle seçkiden çıkarılmasıyla başladı. 51. Altın Portakal’daki sansür tartışmasında SİYAD resmi Twitter hesabı üzerinden “Altın Portakal Film Festivali’nde bir belgesel filmin sansür edildiğine dair ön jüri ve yönetmeninin açıklamasıyla, festivalin sansür uygulamadığına dair açıklamasını üzülerek okuduk” şeklinde bir açıklama" yapmıştı. Bu açıklamanın üzerine derneğin 71 üyesi sansürü “çağdışı bir uygulama” olarak nitelendirdikleri ayrı bir protesto metni yayınlamıştı.

 

ETİKETLER

siyadaltın portakalsansürali taşçıyanmelis behlilbaşkanrevan tuvibelgeseltwittertartışma

İlgili Haberler

Cannes’da smokin SiYAD’da hırka

Türkiye’deki ödül törenlerinde yapılan kıyafet seçimleri, her zaman polemik konusu oldu.

45. SİYAD Ödülleri'nin adayları belli oldu

SİYAD, 45. Türk Sineması Ödülleri için adaylarını belirledi, ödül töreni İstanbul-Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda olacak

SİYAD, 'Zerre'yi en iyi film seçti

En iyi yönetmen Reha Erdem, en iyi erkek oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve en iyi kadın oyuncu Jale Arıkan seçildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24