45. SİYAD Ödülleri'nin adayları belli oldu

Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD), 45. Türk Sineması Ödülleri için adayları belli oldu. Yönetmenliğini Yeşim Ustaoğlu'nun üstlendiği, ‘Araf’ bütün dallarda aday gösterildi.

SİYAD, 45. Türk Sineması Ödülleri için adaylarını belirledi.

2012 yılında gösterime giren toplam 61 filmin 11’inin çeşitli dallarda değerlendirildiği listede Ustaoğlu’nun ‘Araf’ı, bütün dallarda aday gösterilen tek film olarak dikkat çekerken, ‘Tepenin Ardı’, ‘Yeraltı’, ‘Gözetleme Kulesi’ ve ‘Babamın Sesi’ de birçok dalda aday gösterildi.

SİYAD’ın bu yıl 45. kez düzenleyeceği ödül töreni, 21 Ocak Pazartesi gecesi saat 19.30’da İstanbul-Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda başlayacak.

İşte tüm kategorilerde yer alan adaylar:

EN İYİ FİLM

ARAF

BABAMIN SESİ

GÖZETLEME KULESİ

TEPENİN ARDI

YERALTI

EN İYİ YÖNETMEN

Emin ALPER (TEPENİN ARDI)

Zeki DEMİRKUBUZ (YERALTI)

Zeynel DOĞAN, Orhan ESKİKÖY (BABAMIN SESİ)

Pelin ESMER (GÖZETLEME KULESİ)

Yeşim USTAOĞLU (ARAF)

MAHMUT TALİ ÖNGÖREN EN İYİ SENARYO

Emin ALPER (TEPENİN ARDI)

Zeki DEMİRKUBUZ (YERALTI)

Orhan ESKİKÖY (BABAMIN SESİ)

Yeşim USTAOĞLU (ARAF)

Çiğdem VİTRİNEL, Şebnem VİTRİNEL (GERİYE KALAN)

CAHİDE SONKU EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Neslihan ATAGÜL (ARAF)

Devin Özgür ÇINAR (GERİYE KALAN)

Nilay ERDÖNMEZ (GÖZETLEME KULESİ)

Şebnem HASSANISOUGHI (GERİYE KALAN)

Selen UÇER (CAN)

EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Engin GÜNAYDIN (YERALTI)

Barış HACIHAN (ARAF)

Tamer LEVENT (TEPENİN ARDI)

İlyas SALMAN (LAL GECE)

Olgun ŞİMŞEK (GÖZETLEME KULESİ)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Laçin CEYLAN (GÖZETLEME KULESİ)

Banu FOTOCAN (TEPENİN ARDI)

Tilbe SARAN (ZENNE)

Nihal YALÇIN (ARAF)

Nihal YALÇIN (YERALTI)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Kerem CAN (ZENNE)

Özcan DENİZ (ARAF)

Ilgaz KOCATÜRK (ARAF)

Mehmet ÖZGÜR (TEPENİN ARDI)

Serhat TUTUMLUER (YERALTI)

EN İYİ MÜZİK

Volkan AKMEHMET, İnanç ŞANVER (TEPENİN ARDI)

Cahit BERKAY (BU SON OLSUN)

Demir DEMİRKAN, Paolo POTI (ZENNE)

Marc MARDER (ARAF)

Ulaş ÖZDEMİR (UZUN HİKAYE)

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

George CHIPER (TEPENİN ARDI)

Özgür EKEN (GÖZETLEME KULESİ)

Emre ERKMEN (BABAMIN SESİ)

Türksoy GÖLEBEYİ (YERALTI)

Michael HAMMON (ARAF)

EN İYİ KURGU

Zeki DEMİRKUBUZ (YERALTI)

Ayhan ERGÜRSEL, Pelin ESMER (GÖZETLEME KULESİ)

Orhan ESKİKÖY, Çiçek KAHRAMAN (BABAMIN SESİ)

Mathilde MUYARD, Svetolik Mica ZAJC, Naim KANAT (ARAF)

ÖZCAN VARDAR (TEPENİN ARDI)

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Zeki DEMİRKUBUZ, Nihan GÜNEŞ, Hatip KARABUDAK (YERALTI)

Yelkan İŞKORKUTAN, Reza HEMMATIRAD (UZUN HİKAYE)

Osman ÖZCAN (GÖZETLEME KULESİ)

Osman ÖZCAN (ARAF)

Maja ZOGG (ZENNE)

EN İYİ BELGESEL

BEN GELDİM GİDİYORUM (Yönetmen: Metin AKDEMİR)

BEN UÇTUM SEN KALDIN (Yönetmen: Mizgîn Müjde ARSLAN)

TELVİN (Yönetmen: Okan AVCI)

AŞKIN KIŞ MEVSİMİ (Yönetmen: Gülşah DOĞAN)

800 KM. ENGELLİ (Yönetmen: Murat ERÜN)

ANA DİLİM NEREDE? (Yönetmen: Veli KAHRAMAN)

DÜNYAYI KURTARMAYA ÇALIŞANLAR (Yönetmen: A. Nazlı KAYA)

BEKLEMEK (Yönetmen: Bülent ÖZTÜRK)

SİİRT’İN SIRRI (Yönetmen: İnan TEMELKURAN)

EN İYİ KISA FİLM

BİRLİKTE (Yönetmen: Barış ÇORAK)

YUSUF'UN RÜYASI (Yönetmen: Ferit KARAHAN)

BUHAR (Yönetmen: Abdurrahman ÖNER)

SAMANYOLU (Yönetmen: Aslı TOY)

BÉ DENG/SESSİZ (Yönetmen: Rezan YEŞİLBAŞ)