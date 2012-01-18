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Cannes’da smokin SiYAD’da hırka

Türkiye’deki ödül törenlerinde yapılan kıyafet seçimleri, her zaman polemik konusu oldu.

18 Ocak 2012 02:00


T24- Türkiye’deki ödül törenlerinde yapılan kıyafet seçimleri, her zaman polemik konusu oldu. Bunun en son örneği, önceki akşam düzenlenen 44’üncü Türk Sineması Ödül Töreni’nde yaşandı.





Milliyet'in haberine göre, Sinema Yazarları Derneği  SİYAD’ın 44’üncü Türk Sineması Ödül Töreni, önceki akşam Cemal Reşit Rey’de yapıldı. Kar yağışı nedeniyle trafikteki aksamalar yüzünden tören geç başladı, davetlilerin bir kısmı geceye katılamadı. Ezgi Mola ve Sarp Apak’ın sunuculuk yaptığı törende 70 Türk yapımı filme ödül verildi.


Törende altı ödül birden alan Nuri Bilge Ceylan’ın geceye bir tişört ve hırkayla katılması tepki çekti.  Yönetmenin bu hali akıllara, Cannes Film Festivali’nde giydiği smokini getirdi. 'Bir Zamanlar Anadolu’da filmiyle Cannes’da ‘Büyük Jüri Ödülü’nü alan Ceylan, geceye filmin başrol oyuncularıyla katılmış, tüm ekip şıklıklarıyla göz doldurmuştu.


Ebru Ceylan da eşi Nuri Bilge Ceylan gibi Cannes görüntüsünü arattı. Daha önce Cannes Film Festivali’nde Chloe marka elbiseyle kırmızı halıda yürüyen Ebru Ceylan, SıYAD törenine sıradan bir elbise ve yün yelekle katıldı.

İşte ödüller

En İyi Yabancı Film: Bir Ayrılık
En iyi Film: Bir Zamanlar Anadolu’da
En İyi Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan (Bir Zamanlar Anadolu’da)
Mahmut Tali Öngören En İyi Senaryo ödülü: Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan, Ercan Kesal (Bir Zamanlar Anadolu’da)  
Cahide Sonku En iyi Kadın Oyuncu Performansı: Nazan Kesal (Saç)
En İyi Erkek Oyuncu Performansı: Ayberk Pekcan (Saç)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı: Asiye Dinçsoy(Press)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı:Ercan Kesal (Bir Zamanlar Anadolu’da)
En İyi Görüntü Yönetimi: Gökhan Tiryaki (Bir Zamanlar Anadolu’da)
En İyi Müzik: Mircan Kaya (Kar Beyaz)
En iyi kurgu: Bora Gökşingöl, Nuri Bilge Ceylan (Bir Zamanlar Anadolu’da)
En İyi Sanat Yönetimi: Haluk Ünlü (Dedemin İnsanları)
Ahmet Uluçay Umut Veren Oyuncu Ödülü: Zeynep Oral (Atlıkarınca)



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