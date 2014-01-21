SİYAD, 'Zerre'yi en iyi film seçti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri’nin bu yılki yıldızları ‘Zerre’ ve ‘Kelebeğin Rüyası’ oldu. ‘Zerre’ en iyi film, kadın oyuncu ve kurgu olmak üzere üç ödül kazanırken, ‘Kelebeğin Rüyası’na tam beş ödül gitti. Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği filmin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ en iyi erkek, Farah Zeynep Abdullah yardımcı kadın oyuncu, Gökhan Tiryaki görüntü yönetmeni, Hakan Yarkın sanat yönetmeni ve Rahman Altın en iyi müzik ödüllerinin sahibi oldu. Böylece ‘Kelebeğin Rüyası’ dokuz dalda aday gösterildiği törenden beş ödülle dönmüş oldu.

Sekizer adaylıkları bulunan filmlerden ‘Sen Aydınlatırsın Geceyi’ en iyi senaryo ( Onur Ünlü ) ödülüne değer bulunurken, ‘Yozgat Blues’ yardımcı erkek oyuncu ( Nadir Sarıbacak ) ‘Jîn’ ise yönetmen ( Reha Erdem ) ödülleriyle yetinmek zorunda kaldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) Onursal Başkanı Atilla Dorsay, Türkiye'nin zor bir dönem geçirdiğini belirterek, "Böyle zamanlarda, bu gece ve benzeri sanatsal etkinlikler, biraz fantezi görünebilir. Ancak ben, bu gibi dönemlerde sanatın birleştirici, iyileştirici, insan ruhunu yüceltici gücünün, herkese bireysel ve toplumsal düzeyde iyi geleceğine ve bizleri daha iyi, daha sağlıklı düşünmeye teşvik edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Dorsay, konuşmasının ardından, meslekte 50. yılını kutlayan sinema yazarı Sungu Çapan'a "SİYAD Özel Ödülü"nü verdi. Atilla Dorsay, 1981 yılında oynadığı "Düşman" filmi ile ödüle layık görülen Aytaç Arman'a da "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü takdim etti.

Törende, 2013 yılında hayatını kaybeden sanat dünyasının önde gelen isimleri ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı, Karsu ile Sema Moritz de konser verdi.

''En iyi erkek oyuncu'' ödülünü alan Kıvanç Tatlıtuğ ve ''En iyi yardımcı kadın oyuncu'' ödülünü alan Farah Zeynep Abdullah dizi çekimleri nedeniyle katılamadıkları ödül töreninde, teşekkür konuşmalarını gönderdikleri videolar aracılığıyla yaptlar.