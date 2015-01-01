Hayri İnönü-Mustafa Sarıgül gerginliğine terör savcılığı el koydu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şişli Belediyesi'nde, Başkan Hayri İnönü ile eski başkan Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül arasında, ölüm tehdidi iddiasına varan gerilimle ilgili terör savcılığı “resen”, yani herhangi bir şikâyet beklemeksizin soruşturma başlattı. Emir Sarıgül’ün istifasına neden olan olaylarla ilgili İnönü çifti ifade verdi.

Selahattin Günday’ın Al Jazeera Türk’teki haberine göre, savcılığı harekete geçiren gelişme Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün eşi Nazlı İnönü'nün Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda eski başkan Mustafa Sarıgül’ün kendilerini “ölümle tehdit ettiği” iddiası oldu.

'Mağdur' sıfatıyla ifade verdiler

Soruşturma kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü savcılık tarafından “mağdur” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çift, Salı günü adliyeye gelerek ifade verdi.

Nazlı İnönü ifadesinde gazeteye verdiği demecin aynısını savcıya da söyledi, yani Sarıgül tarafından ölümle tehdit edildiğini tekrarladı. Başkan Hayri İnönü ise belediyede yaşanan gerilimlere ve olaylara ilişkin bilgileri savcılığa aktardı.

Dayak görüntüleri incelemeye alındı

Savcılık ifadenin ardından soruşturmayı derinleştirmeye karar verdi. Bu kapsamda belediye binasında bir grubun saldırısına uğradığı güvenlik kameraları görüntülerine yansıyan İnönü’nün danışmanı Boysan Yakar’ın da ifadesi alınacak. Görüntülerdeki kişilerin kim oldukları tespit edilecek ve ifadeleri alınacak.

Savcılık soruşturmanın ilerleyen safhalarında Şişli Belediyesi'nin eski başkanı Mustafa Sarıgül ile başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Emir Sarıgül’ün de ifadesine başvuracak.

Gerginlik Kasım’da başladı

Şişli Belediyesi'ndeki gerginlik 4 Kasım 2014'te başladı. Hayri İnönü, Mustafa Sarıgül döneminden gelen kritik görevlerdeki 12 müdürü görevden aldı. Bu görevden almaların yanı sıra seçimin ardından, Başkanvekili ve Koordinatör Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün de yetkilerini kıstı.

Hayri İnönü’nün bu tasarruflarını Galatasaray’ın bir gün sonra Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına gitmek için havalimanında bekleyen Emir Sarıgül öğrendi. Hemen belediyeye geri döndü ve tümünü babası Mustafa Sarıgül ile birlikte belirledikleri CHP Şişli Belediye Meclis Grubu’nu topladı. Grup görevden almalara ve yetki budanmasına karşı çıktı.

Daha sonra kavga daha da gün yüzüne çıktı. Önce İnönü’nün danışmanı Boysan Yakar belediye içinde bir grubun saldırısına uğradı. Ardından İnönü’nün eşi Nazlı İnönü ‘tehdit edildik’ diye açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından Emir Sarıgül basın toplantısı düzenleyerek istifa ettiğini açıkladı.

Mustafa Sarıgül: Söz konusu iddialar gerçek dışıdır

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşinin ifade vermesiyle ilgili haberlerin ardından Mustafa Sarıgül'den bir açıklama geldi. Sarıgül 'Yasalar önünde gerekli cevabı vereceğim' dedi.

Mustafa Sarıgül tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bugün bazı internet haber sitelerinde, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’ye yönelik tehdit iddialarıyla ilgili şahsıma yönelik soruşturma başlatıldığına dair haberler yer almaktadır.

Söz konusu iddialar, bayan İnönü’nün bir süre önce bir gazeteye verdiği röportajda ortaya attığı gerçekle uzak yakın ilgisi olmayan suçlamalardır.

Avukatlarım bu röportajın yayınlandığı gün hemen harekete geçerek İstanbul Adliyesi’nde yasal haklarımı korumak için gerekli müracaatı yapmışlardır. Bir kez daha bu iddiaların gerçek dışı olduğunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Şahsımı yıpratmaya yönelik karalama ve asılsız suçlamalara asla sessiz kalmayacağımı, ve yasalar önünde gerekli cevabı vereceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."