T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hayri İnönü'nün danışmanı belediye binasında böyle saldırıya uğramış

Şişli Belediyesi'nde Hayri İnönü'nün danışmanı Boysan Yakar'ın dövülme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

20 Aralık 2014 21:45

Şişli Belediyesi'nde Başkan Hayri İnönü ile Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül arasında yaşanan gerilimde 'dayak' ve 'tehdit' iddialarını yönelik görüntüler ortaya çıktı.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile önceki gün istifa eden yardımcısı Emir Sarıgül arasında patlak veren gerilim sürecine ilişkin 'dayak' ve 'tehdit' iddiaları ortaya atılmıştı. 

Şişli Belediyesi’nde yaşanan dayağın görüntüleri ortaya çıktı. Ulusal Kanal’ın görüntülerine göre Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün danışmanı Boysan Yakar, geçen ekim ayında belediye binasında darp edildi. Video kaydının ilk dakikalarında İnönü’nün danışmanı Boysan Yakar koridorda bir kişi ile görüşüyor.

O sırada arkasından 6-7 kişilik bir grup yaklaşıyor. Durumdan habersiz olan danışman, görüştüğü kişi ile sohbetini bitirip merdivenlere doğru yöneliyor. Bu sırada koyu renk takım elbise giyen bir kişi Boysan Yakar’ın önünü kesiyor ve bir yumruk atıyor.

Yere düşen Yakar’a 8-10 kişilik grup tekme ve tokatlarla saldırıyor. Yakar bir süre darp ediliyor. Güvenlik görevlileri ve çevrede bulunanlar araya giriyor ve Hayri İnönü’nün danışmanını saldırganlardan kurtarıyor.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ

 

ETİKETLER

emir sarıgülhayri inönüşişli belediyesiboysan yakar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24