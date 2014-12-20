Hayri İnönü'nün danışmanı belediye binasında böyle saldırıya uğramış

Şişli Belediyesi'nde Başkan Hayri İnönü ile Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül arasında yaşanan gerilimde 'dayak' ve 'tehdit' iddialarını yönelik görüntüler ortaya çıktı.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile önceki gün istifa eden yardımcısı Emir Sarıgül arasında patlak veren gerilim sürecine ilişkin 'dayak' ve 'tehdit' iddiaları ortaya atılmıştı.



Şişli Belediyesi’nde yaşanan dayağın görüntüleri ortaya çıktı. Ulusal Kanal’ın görüntülerine göre Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün danışmanı Boysan Yakar, geçen ekim ayında belediye binasında darp edildi. Video kaydının ilk dakikalarında İnönü’nün danışmanı Boysan Yakar koridorda bir kişi ile görüşüyor.



O sırada arkasından 6-7 kişilik bir grup yaklaşıyor. Durumdan habersiz olan danışman, görüştüğü kişi ile sohbetini bitirip merdivenlere doğru yöneliyor. Bu sırada koyu renk takım elbise giyen bir kişi Boysan Yakar’ın önünü kesiyor ve bir yumruk atıyor.



Yere düşen Yakar’a 8-10 kişilik grup tekme ve tokatlarla saldırıyor. Yakar bir süre darp ediliyor. Güvenlik görevlileri ve çevrede bulunanlar araya giriyor ve Hayri İnönü’nün danışmanını saldırganlardan kurtarıyor.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ