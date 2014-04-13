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Kültür-Sanat

Sırrı Süreyya Önder'den 'Nymphomaniac' için soru önergesi

Sırrı Süreyya Önder, yasaklanan 'Nymphomaniac' filmiyle ilgili 'Kurul bir değerlendirme ve sınıflandırma kurulu yerine bir sansür kurulu olarak mı işlemektedir?' diye sordu

13 Nisan 2014 20:38

Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kamuoyunda tartışmalara neden olan Lars von Trier'in 'Nymphomaniac' filminin gösteriminin yasaklanmasını Meclis gündemine taşıdı. Önder, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde "Kurul bir değerlendirme ve sınıflandırma kurulu yerine bir sansür kurulu olarak mı işlemektedir?" diye sordu.

sırrı Süreyya Önder tarafından verilen soru önergesi şöyle:

"Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Üst Kurulu 14 Mart 2014’te vizyona girmesi beklenen Lars von Trier'in 'Nymphomaniac' adlı filmi hakkında ‘ticari dolaşıma ve gösterime giremez’ kararı vererek filmi yasaklamıştır. Filmin yasaklanma gerekçesi ilgili yönetmeliğin 11. Maddesi’ne (“Bakanlık bünyesinde oluşturulan Kurullar sinema filmlerini gösterim ve iletim biçimlerini de dikkate almak suretiyle kamu düzeni, genel ahlak, küçüklerin ve gençlerin ruh ve beden sağlığının korunması, insan onuruna uygunluk ve Anayasada öngörülen diğer ilkeler doğrultusunda değerlendirirö) dayandırılarak verilmiştir. Bu bağlamda;

Filmin yasaklanma gerekçesinin dayandırıldığı madde Kurul üyeleri tarafından nasıl yorumlanmıştır ve filmin bu maddede belirtilen ilkelere aykırılığı nasıl tespit edilmiştir? Bu karar verilirken gözetilen ölçütler nelerdir?

Filme +18 yaş sınırlanması getirilebilecekken filmin ticari gösterimi ve dolaşımı yasaklanmıştır. Kurul filmin reşit olan bireyler için hangi açıdan sakıncalı olduğuna karar vermiştir?

Kurul’un sanatta ifade özgürlüğü hakkını korumak yükümlülüğü var mıdır? Varsa bu hakkı nasıl korumaktadır?

Kurul bir değerlendirme ve sınıflandırma kurulu yerine bir sansür kurulu olarak mı işlemektedir?”
 

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