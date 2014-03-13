Nymphomaniac filmi yasaklanan Trier'nin sineması İFSAK Film Okulu'nda

18 Mart-15 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa avangard sinemasının en önemli yönetmenlerinden olan “Lars von Trier ve Sineması” semineri Ali Şimşek’in eğitmenliğinde İFSAK’ta gerçekleşecek.

2007 yılından itibaren Ali Şimşek eğitmenliğinde seminerlerini sürdüren İFSAK Film Analizi Okulu senelerdir beklenen seminer olan Avrupa avangard sinemasının en önemli yönetmenlerinden olan Lars von Trier'i ve sinemasını konu ediniyor. Dogma 95 Manifestosu ve Dogville gibi deneysel filmleriyle yeni bir sinema dili olurşturan Lars von Trier, avangard bir sinema anlayışından çıktığı yolculuğu bugün farklı bir mecrada sürdürmeye çalışıyor. Seminer, yönetmenin ilk filmlerinden Melonkolia'ya uzanan çelişkili ve zengin bir birikimin izini sürmeye çalışacak.

Seminerden bazı başlıklar

Dogma 95 Manifestosu ve sinemada avangard,

Sahneyi yıkmak ve Brecht tiyatrosu,

Lars von Trier Yeni Dalga'nın neresinde duruyor,

Marksizmden Faşist estetiğe,

Alman Romantizmi ve sinema,

Resimsellik ve Yüce,

Yabancılaşma efekti,

Tiyatro ve Dogville,

Doğa ve temsilleri,

Sinema ve toplumsal cinsiyet,

İskandinav imgelemi,

Bresson, Bergman ve Dreyer sineması,

Soğuk gerçeklik,

Mesih ve Kefaret,

68 Sonrası Kötümserlik,

Zentropa ve bağımsız sinema.



Detaylar için tıklayınız: http://www.ifsak.org.tr/tr/sinema-seminerleri/film-analizi-semineri-lars-von-trier-sinemasi/1915



