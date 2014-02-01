Romanya'da 'Nymphomaniac' sansürü kalktı

Romanya sinema meclisi, yeni Lars von Trier filmi ‘Nymphomaniac’ın ikinci bölümü için verilen sansür kararını iptal etti. Ulusal Sinematografi Merkezi , perşembe günü filmi ikinci kez seyrederek bir önceki gün verdiği sansür kararını kaldırmaya karar verdi. Film , Romanya’da sadece 18 yaşından büyükler tarafından izlenebilecek.

Radikal gazetesinin AP'ye dayandırdığı habere göre dağıtımcı Independence Film, bu kararın normalliğe dönüş olduğu açıklamasını yaptı. İlk bölümü halihazırda Romanya’da gösterilen iki bölümlük ‘Nymphomaniac’, bir kadının 50 yaşına kadarki cinsel yolculuğunu konu alıyor.