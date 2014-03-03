Türkiye'de 'Nymphomaniac' filminin gösterimi yasaklandı!

Vizyona girecek filmlere rayting değerlendirmesi yapan kurul oy çokluğuyla, 14 Mart'ta ilk bölümü vizyona girmesi planlanan Lars van Trier'in 'Nymphomaniac' filminin vizyona girmesine izin vermedi.

Vizyona giren filmleri sınıflandıran kurul filmi izledi ancak herhangi bir karara varmadan topu üst kurula attı. Üst kurul ise bugün filmi izleyerek oy çokluğu ile vizyona girmemesine karar verdi. Beklenti filmin +18 ibaresi alarak salonlardaki yerini alması yönündeydi.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Türkiye 'de geçen hafta sona eren !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde Trier'in kendisi tarafından sansürlenmiş versiyonuyla gösterilen 'Nymphomaniac'ın ilk bölümü 14 Mart, ikinci bölümü ise 21 Mart'ta vizyona girecek. 'İtiraf' adıyla vizyona girecek olan yapım, 50'li yaşlarının başındaki bir kadının çocukluğundan itibaren erkeklerle olan ilişkilerini anlatıyor. Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Shia LaBeouf, Christian Slater, Jamie Bell, Uma Thurman, Willem Dafoe gibi oyuncuların rol aldığı film, geçen ay Berlin Film Festivali'nde sansürsüz olarak gösterilmiş ve eleştirmenlerden övgüler almıştı.