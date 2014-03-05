‘Nymphomaniac' sansürüne karşı Yeni Sinema Hareketi'den mektup

Yeni Sinema Hareketi ‘'Nymphomaniac'’ filminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı “Üst Kurul” tarafından sansürlenmesi ile ilgili olarak bir mektup yayınladı.

Mektupta ‘'Nymphomaniac'’ filminin sansürlenmesini ifade özgürlüğüne vurulan bir darbe olarak nitelendiren Yeni Sinema Hareketi, “Sanatsal üretimin önüne getirilen engellemelere ek olarak, üretilmiş olan eserlerin dağıtım ve gösterimini yasaklama yoluyla ifade özgürlüğünün alanı daraltılmaktadır.” ifadesini kullandı.

39 sinemacının imzasını taşıyan mektup şöyle:

Özgür sanat, özgür sinema için sansüre karşıyız!

bir zihniyetin eseri olarak uzunca bir süredir var olan ama fiiliyatta uygulanmayan sansür yasalarının teker teker yeniden tedavüle alındığını endişeyle izlemekteyiz. Son yıllarda basımı engellenen kitaplar, programdan kaldırılan tiyatro oyunları ve gösterime çıkmasına izin verilmeyen filmlerin sayısı hızla artmakta. Sanatsal üretimin önüne getirilen engellemelere ek olarak, üretilmiş olan eserlerin dağıtım ve gösterimini yasaklama yoluyla ifade özgürlüğünün alanı daraltılmakta, genel ahlak ve kamu düzeni gibi muğlak, öznel yargılara dayandırılan kavramlara atfedilen belirleyicilikle egemen düşünceye, yaygın ahlaki kanıya eleştirel bir açıdan yaklaşan alternatif sesler kesilmeye çalışılmaktadır.

Lars von Trier'in 'Nymphomaniac' filminin ticari dolaşım ve gösterime uygun bulunmamasına karar verilmesiyle getirilen yasağı, insanı insan yapan en temel özgürlüğe, düşünce ve ifade etme özgürlüğüne, sanatsal yaratma özgürlüğüne vurulan bir darbe olarak nitelendiriyoruz. Bu gösterim yasağı bir istisna değildir.

Son yıllarda örnekleri artarak çoğalan bir genel eğilimin sonucudur. Hem Türkiye'de hem de dünyada utançla hatırlanacak olan bu yasağın mimarlarını kınıyoruz.

Ülkenin sinemacıları olarak bu kararın altında imzası bulunan kişi ve kurumları tarihe not düşüyoruz. Daha önce de benzer kararlar alarak ülkemiz sinemasındaki çeşitliliği ve eleştirel sesleri görünmez kılmaya çalışan bu anlayış, yetişkin insanların seçme özgürlüğünden korkan bir zihniyetin yansımasıdır. Bu olay, sanatın ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, bu konuda gereken yasal düzenlemelerin yapılmasının ne kadar acil olduğunu bize yeniden hatırlatmaktadır. Yaratma, ifade etme, paylaşma özgürlüğü karşısına dikilen her türlü engelin karşısında özgür sanat, özgür sinema için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Yeni Sinema Hareketi

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