Sınırdaki IŞİD bayrağı indirildi; Cerablus'ta bomba imha çalışması başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önceki gün Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanlarıyla IŞİD kontrolündeki Cerablus’a düzenlediği operasyonda kentin kontrolünün sağlanmasının ardından Cerablus’ta arama ve bomba imha çalışması başlatıldı. Sınır hattına tank sevkıyatı sürerken, dün tanklar ve iş makineleri Cerablus’a gitti. Sınırdaki IŞİD bayrağı da indirildi. Öte yandan Cerablus’a yönelik Fırat Kalkanı operasyonunu yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, dün öğle saatlerinde Cerablus’a geçti. Aksakallı’nın, Cerablus’ta ÖSO komutanlarını ziyaret ettiği bildirildi. Aksakallı, ÖSO’luları sarılarak kutladı, ardından tatlı ikram etti ve bir toplantı yaptı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın bölgeden aktardığına göre, zırhlı paletli muharebe araçlarının yanındaki çadırlarda bekleyen askerlerden bir bölümünün dinlendikleri görüldü.

Cerablus’ta kontrolün sağlanmasının ardından IŞİD militanlarının ev ve binalara yönelik olası bomba tuzaklamalarına karşı arama tarama çalışmasının sürdüğü bildirildi. Cerablus Sınır Kapısı’nda yaklaşık 2,5 yıldır duran IŞİD bayrağı da operasyonun ardından indirildi. Celabrus’tan ferdi silah sesleri ile tuzaklanmış patlayıcıların infilak sesleri duyuldu.

Patlamalar panik yarattı

Yerel kaynaklar, patlamaların IŞİD tarafından tuzakların imha edilmesinden kaynaklandığını bildirdi. Karkamış içinden de duyulan patlama nedeniyle ilçede bir tedirginlik de yaşandı. Dün sabah saat 09:30 sıralarında Karkamış’taki birliklerden 10 tank iş makineleriyle birlikte Cerablus’a geçti. Böylece Cerablus’taki tankların sayısı 30’u buldu.

Zırhlı paletli muharebe araçlarının yanındaki çadırlarda bekleyen askerlerden bir bölümünün, IŞİD’in kentten çıkarılmasıyla birlikte dinlendikleri görüldü. Cerablus üzerinde ise İHA’ların uçuş yaptığı gözlendi. Harekat sonrasında Cerablus’u terk eden IŞİD’lilerin ise kentin güney batı istikametindeki El Bab yönüne doğru çekildikleri öğrenildi.

Aksakallı Cerablus’ta

Cerablus’a yönelik Fırat Kalkanı operasyonunu yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, dün öğle saatlerinde Cerablus’a geçti. Aksakallı’nın, Cerablus’ta ÖSO komutanlarını ziyaret ettiği bildirildi. Aksakallı, ÖSO’luları sarılarak kutladı, ardından tatlı ikram etti ve bir toplantı yaptı.

Karkamış yolu üzerindeki, Soylu Tesisleri’ne, dün sabah traylerler üzerinde çok sayıda tankın daha getirildiği görüldü. Harekâtın ilk gününde evlerinden çıkmayan Karkamışlılar ise dün nispeten daha hareketli bir gün geçirdi. Halkın az da olsa evinden çıkmaya başladığı, alışveriş yaptıkları belirtildi.

Sınır kapısı açılıyor

Cerablus ile Karkamış arasındaki sınır kapısının açılmasına karar verildi. IŞİD’in sınır kapısına tuzakladığı patlayıcılar ve toprak altına gömülen mayınlar Türkiye’den giden uzmanlarca imha edildi. Sınır Kapısı IŞİD’in Cerablus’u ele geçirmesinin ardından 17 Ocak 2014’te kapatılmıştı.