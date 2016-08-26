T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK, Cerablus’un güneyinde YPG'yi vurdu

Cerablus'un güneyinde YPG'li bir grup top ateşiyle vuruldu

26 Ağustos 2016 00:33

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Cerablus'un güneyi, Menbic'in kuzeyinde YPG'li bir grubu top atışıyla vurduğu bildirildi.

Türk medyasının aktardığına göre TSK, YPG'li grubu 'uyarılara aldırış etmemeleri' üzerine vurdu.

Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynadığı da haberi doğruladı.

TSK, silahlı muhalif Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) katılımı ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle IŞİD kontrolündeki Cerablus'a Çarşamba sabah erken saatlerde harekât düzenlemişti.

Harekâtın başlamasından saatler sonra kasabanın kontrolünün ÖSO'ya geçtiği bildirildi.

Türk hükümeti, Menbic ile Cerablus'un bulunduğu Fırat Nehri'nin batısını 'kırmızı çizgisi' ilan etmişti.

"TSK Amarina'da YPG'yi vurdu"

Anadolu Ajansı'nın (AA), muhaliflere ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre TSK, Cerablus'a düzenlenen 'Fırat Kalkanı Operasyonu'nda "YPG'yi Fırat nehrinin doğusuna geçmeleri konusunda uyardı."

Haberde, "örgütün ABD-Türkiye mutabakatında sınır hattı olarak belirlenen Sacu Nehri'nin gerisine çekilmemesi üzerine TSK bölgeyi top atışına tuttu" denildi. AA, top atışının ardından YPG'nin nehrin gerisine çekildiğini öne sürdü.

Ajans, YPG'nin Çarşamba günü Menbic'in kuzeyindeki Amerinah, Mağara ve Balaban köyleri ile Şamaklı ve Çakmaklı tepelerini ele geçirdiğini, Perşembe günü de Cerablus'un güneyinde Cub-el Kusa, Debisah ve Ayn Beyda köyleri üzerinden Fırat Nehri kıyısındaki Amarina köyüne ulaştığını aktardı.

Haberde, istihbarat birimlerinin YPG'nin varlığını tespit etmesi üzerine TSK'nın 18.00 civarında Amarina'yı topçu birlikleriyle vurduğu belirtildi.

 

ETİKETLER

tskcerablusypg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24